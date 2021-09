Picchia barista per aver dato drink a minorenne/ Schiaffi e pugni ma sbaglia bar

Ha picchiato il barista che aveva dato da bere degli alcolici alla figlia minorenne: peccato che abbia sbagliato bar. L’episodio si è verificato in quel di Napoli, in un locale in pieno centro nei pressi di via Toledo e i vicoli dei Quartieri Spagnoli. Come riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare da Fanpage, era passata da poco la mezzanotte fra sabato 11 e domenica 12 settembre, quando, un 46enne di Melito è entrato in uno dei numerosi locali della zona, affollati da molti giovani in attesa di uno spritz, e si è diretto come una furia verso il titolare del bar.

A quel punto, dopo averlo individuato, lo ha malmenato, prendendolo a pugni e schiaffi, colpevole di aver venduto appunto degli alcoli alla figlia minorenne della compagna. Al di là del gesto sconsiderato, il 46enne (che è risultato poi essere un personaggio noto alle forze dell’ordine), ha sbagliato bar: il titolare pestato, infatti, non era il gestore del locale dove realmente avevano servito da bere alla figlia under 18.

PICCHIA BARISTA PER AVER SERVITO DRINK ALCOLICI A FIGLIA MINORENNE: SCATTERA’ LA DENUNCIA?

In ogni caso, testimoni raccontano di come l’uomo fosse letteralmente infuriato, e sia arrivato a scagliare un barile di ferro utilizzato come tavolino, contro il barista, colpevole di aver dato da bere alla minorenne, poi finita ricoverata all’ospedale San Paolo di Napoli per una lieve intossicazione da alcolici.

Le forze dell’ordine sono state allertate durante la “rissa”, e sul posto si sono recati i carabinieri che hanno cercato di ricostruire la vicenda e scoperto poi l’arcano: la ragazza a cui erano stati serviti alcolici aveva in realtà bevuto in un bar poco distante da quello preso di mira dal 46enne di Melito. In seguito il bar che ha servito alcol all’under 18 è stato segnalato alle autorità e ora rischia la sospensione, mentre l’aggredito ha riportato delle ferite che sono state giudicate guaribili in cinque giorni, e a breve deciderà se denunciare o meno l’aggressore.

