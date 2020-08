Picchia la madre perché geloso dei fratellini/ Pugni e morsi per il no al motorino

Un 14enne ha picchiato la madre “per gelosia” ed è stato denunciato dai carabinieri di Vizzini, a Palermo. Letta così, la notizia, per quanto paradossale, potrebbe portare al più classico dei fraintendimenti: l’adolescente che reagisce male per un atteggiamento della madre nei confronti di un altro uomo e le mette le mani addosso. Eppure, se possibile, i fatti sono ancora più incredibili: il 14enne ha infatti picchiato la madre sì per gelosia, ma nei confronti delle attenzioni che la donna era evidentemente solita riservare ai suoi due fratellini più piccoli di 12 e 3 anni. Oltre a metterle le mani addosso, stando al resoconto di TgCom 24, il ragazzino avrebbe anche aggredito verbalmente la donna arrivando a minacciarla come già aveva fatto in passato in più di un’occasione. I carabinieri lo hanno denunciato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

PICCHIA LA MADRE PERCHE’ GELOSO DEI FRATELLINI

Sono a dir poco inquietanti i dettagli che emergono dalla vicenda del 14enne di Palermo denunciato per aver picchiato la mamma per gelosia. Secondo quanto riportato da corrieretneo.it, il contesto familiare è quello di una madre separata dal padre con annesse difficoltà economiche. Come detto, il ragazzo non sarebbe nuovo ad episodi di questo tipo: in passato il giovane avrebbe distrutto le suppellettili di casa (compreso il seggiolone del fratellino). Solo l’intervento dei vicini di casa avrebbe scongiurato l’ipotesi che il giovane le potesse causare delle gravi lesioni dal momento che era solito tirarle i capelli, prenderla a calci e pugni, nonché tentare di strangolarla. Sempre secondo il portale etneo, il motivo dell’ultima lite è scaturito quando, “in pieno accordo con l’ex marito”, la donna “si è opposta all’acquisto da parte del ragazzo di un ciclomotore perché senza patente e ritenuto poco responsabile da entrambi i genitori”. A quel punto il giovane “si è scagliato contro” di lei “colpendola con calci e pugni, nonché morsicandole un braccio”.



