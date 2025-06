Ha picchiato la suocera e poi è stato arrestato, il delirio di uno sposo a poche ore dal suo matrimonio: è successo ad Alghero

Si sarebbe dovuto sposare di lì a poche ore ma lo sposo ha avuto la “brillante” idea di aggredire la suocera, venendo quindi arrestato. L’episodio, riportato da TgCom24.it, si è verificato in quel di Alghero, splendida località della Sardegna, dove un 36enne originario di Sassari, ha dato vita ad una lite durante una cena nella villa affittata per le nozze imminenti. Dalle parole si è passati però ai fatti, con la peggio che l’ha avuta la suocera della sposa, aggredita in maniera così aggressiva a tal punto che i presenti sono stati costretti a chiamare i carabinieri.

"Giulia Tramontano? Impagnatiello voleva solo causare l'aborto"/ Difesa verso appello: "Omicidio non crudele"

Quando le forze dell’ordine sono giunte sul luogo segnalato l’uomo era ancora visibilmente alterato al punto che i militari dell’Arma sono stati costretti ad ammanettare e arrestare lo stesso. Secondo quanto emerso sembrerebbe che la lite sarebbe nata per via di un problema al catering, ma anche perchè sembra che gli invitati avessero alzato un po’ troppo il gomito. Di conseguenza nel giro di breve tempo la situazione è degenerata, con suocera e genero che avrebbero iniziato ad accusarsi a vicenda, fino ad arrivare allo scontro fisico.

Omicidio Sofia Stefani, "Giampiero Gualandi ha cancellato chat WhatsApp"/ Il perito: "Nessuna colluttazione"

MATRIMONIO AD ALGHERO, RISSA FRA SPOSO E SUOCERA: COSA E’ SUCCESSO

Lo sposo ci sarebbe andato giù pesante, colpendo con pugni e calci la mamma della sua sposa, ma la suocera non sarebbe rimasta a guardare e a sua volta avrebbe inveito sul genero, fino a che non sono arrivate le forze dell’ordine a separare i due. Una volta che i militari si sono recati sul luogo hanno trovato il 36enne sposo in evidente stato di alterazione, al punto da tentare di baciare gli stessi militari, ma ha anche tentato di rubargli la pistola di ordinanza: un gesto che ha fatto scattare le manette.

Le nozze sono state sospese e il giorno dopo l’uomo è stato scarcerato ma con l’obbligo di firma. Ovviamente il matrimonio non s’ha da fare, per citare i Promessi Sposi, visto che la sposa, dopo aver assistito alla scena, ha deciso di annullare tutto.

Pierina Paganelli, legali Dassilva: "Perizia fonica anche su Loris Bianchi"/ "Smonterà versione di Manuela"