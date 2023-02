Picchiata per video su TikTok senza velo/ Brescia, 16enne egiziana denuncia padre

Una sedicenne di origini egiziane, in provincia di Brescia, è stata picchiata dal padre per avere pubblicato su TikTok un video senza velo. Ad avvisare l’uomo, come riportato da Ansa, erano stati i parenti che vivono nel Paese nativo e che hanno reputato il gesto un vero e proprio affronto alla tradizione. Ai loro occhi le immagini non sono passate inosservate, tanto da denunciarle ai genitori. Il quarantatreenne, senza precedenti penali, l’avrebbe successivamente punita con schiaffi e colpi alla schiena.

Le forze dell’ordine sono state avvisate da un’amica della minorenne, alla quale quest’ultima aveva confidato di avere subito le botte proprio per quel breve filmato pubblicato sui social network. Dopo avere ricevuto un messaggio in cui la informava di ciò che stava accadendo e le chiedeva aiuto, la ragazzina non ha esitato a chiamare il 112. I militari si sono dunque immediatamente recati presso l’abitazione in cui la vittima risiede con la sua famiglia per soccorrerla.

Picchiata per video su TikTok senza velo: il padre denunciato a piede libero

La sedicenne egiziana picchiata dal padre per avere pubblicato un video su TikTok in cui non indossava il velo è stata trasportata in ospedale affinché le potessero essere prestate le necessarie cure. Le sue condizioni di salute, tuttavia, non destano preoccupazione. La minorenne è stata successivamente dimessa e trasferita in una comunità protetta, dove potrà essere seguita dalle autorità competenti.

Il quarantatreenne, invece, è stato denunciato e si trova attualmente in stato di libertà. Un fascicolo per maltrattamenti è stato aperto dalla Procura minorile di Brescia, che si sta occupando in queste ore di delineare i contorni del caso. I parenti della vittima probabilmente verranno presto interrogati, anche per comprendere se ci siano stati dei precedenti in passato.

