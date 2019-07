PICCHIATO E BRUCIATO ACCANTO AL BINARIO/ Villafranca, uomo in gravi condizioni

Picchiato e bruciato alla stazione: un ritrovamento scioccante quello avvenuto oggi a Villafranca (Verona), dove un uomo ustionato è stato rinvenuto riverso per terra accanto al binario in condizioni gravissime. La scoperta è avvenuta pochi minuti prima delle 7 di oggi ad opera di un ferroviere che ha prontamente allertato i soccorsi. Sul posto, come riportato da “L’Arena”, si sono precipitate due ambulanze inviate dal Suem 118. I sanitari hanno provveduto a stabilizzare l’uomo prima di trasportarlo in codice rosso all’ospedale di Villafranca. Ma cos’è successo all’uomo rinvenuto in condizioni così gravi accanto sulla banchina antistante il binario. Secondo una prima ricostruzione da parte degli inquirenti, l’uomo sarebbe stato vittima di una brutale aggressione, subendo un violento pestaggio prima che gli venisse dato fuoco.

PICCHIATO E BRUCIATO ACCANTO AL BINARIO

L’uomo pestato e incendiato alla stazione di Villafranca, Verona, sarebbe un 42enne di nazionalità romena di cui non sono state rese note le generalità. Come riferito da L’Arena, sul posto dopo che è stato lanciato l’allarme hanno dato il via alle indagini gli agenti della Squadra Mobile di Verona e quelli della Polizia Scientifica, i quali hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Nella speranza che il 42enne romeno possa ristabilirsi per fornire ulteriori dettagli sulla feroce aggressione che lo ha visto sfortunato protagonista, restano gli interrogativi su chi possa aver messo in atto un’azione di questo genere. Non è da escludere che la risposta possa arrivare nelle prossime ore anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione di Villafranca.

