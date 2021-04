Picchiavano passanti a caso e li rapinavano: 4 arresti/ Allarme baby gang a Milano

Allarme baby gang a Milano, importante operazioni delle forze dell’ordine nella giornata di ieri, giovedì 1 aprile 2021. Individuati e arrestati quattro ventenni, rei di aver aggredito, pestato e rapinato giovani vittime scelte a caso. E non è tutto: nella lista degli indagati figurano altri nove minori, componenti della banda di criminali, per gli stessi episodi.

Come riportato dai colleghi di milanotoday, ieri gli agenti hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per l’indagine preliminare di Milano, su richiesta del procuratore aggiunto Laura Pedio e del sostituto Francesca Crupi della procura di meneghina. I quattro arrestati – tutti incensurati, compresi gli indagati – devono rispondere dell’accusa di rapina, tentata rapina e aggressione.

ALLARME BABY GANG A MILANO

Le forze dell’ordine hanno ricostruito con esattezza i crimini compiuti dalla baby gang di Milano, in particolare le rapine avvenute tra il 3 e il 4 ottobre del 2020. Come già evidenziato, i giovani malviventi sceglievano a caso le vittime, tutte appena maggiorenni. Tornando ai fatti di inizio ottobre, la baby gang ha prima rapinato tre coetanei in largo Treves, per poi aggredire il titolare ed i dipendenti di un ristorante di via Niccolini. Ma non è finita qui: lo stesso gruppo ha successivamente di rapinare un monopattino elettrico a tre coetanei incontrati in Piazza Sempione. Come se non bastasse, registrata un’aggressione ai danni di altre cinque persone. Alcuni di loro hanno riportato lesioni gravi. In fase di indagine hanno registrato un ruolo cruciale i social network, necessari per individuare i componenti della baby gang.

