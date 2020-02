Piccinini vs Nedved “Lui che fa la morale?”/ Pistocchi “Non metterti contro la Juve”

Scoppia la querelle a distanza fra l’ex giornalista di Sportmediaset, Sandro Piccinini, e la Juventus. Il tutto è nato dopo la chiacchieratissima vittoria dei bianconeri contro la Fiorentina, il tre a zero di ieri mezzogiorno con annesse numerose polemiche arbitrali, a seguito del secondo rigore concesso. Nel post partita, Commisso, presidente della Viola, è stato protagonista di una sfuriata: “Sono qui da sei mesi e non ho mai parlato di arbitri, ma non possono decidere le partite. Sono disgustato. Ci hanno dato due rigori contro, forse il primo c’era ma il secondo sicuramente no. Gli arbitri devono lasciare tranquilli i ragazzi. La Juventus con 350 milioni di monte ingaggi non ha bisogno dell’aiuto dell’arbitro. Dobbiamo aiutare il calcio nei modi giusti, sono arrabbiatissimo per quello che ho visto oggi. Lasciate vincere la Juventus in campo, senza aiuti degli arbitri”. Pronta la replica di Nedved, vice-presidente della Vecchia Signora.

PICCININI VS NEDVED: LA REPLICA DI PISTOCCHI E DI NEDVED JUNIOR

L’ex Pallone d’Oro ha risposto al collega di Firenze: “Si sta usando questo discorso contro la Juventus, si dice che la Juve non vince con merito. Siamo stufi di questo. La Juve ottiene risultati facendo tutto il possibile sul campo per vincere. Bisogna smettere di creare alibi e dire che non vinciamo con merito. Dobbiamo prenderci una tazza di tè. Capisco che sei su di giri, ma non si fanno certe dichiarazioni, fanno male al calcio e allontaniamo la gente dagli stadi, da questo sport che è bellissimo”. Piccinini non ha digerito le dichiarazioni di Nedved, e attraverso Twitter ha a sua volta replicato: “Al di là del merito dei casi di oggi, un consiglio gratis alla Juventus: per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere a fine gara non mandi Nedved, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose e intimidatorie verso gli arbitri”. Alla storica voce di Mediaset ha fatto eco Pistocchi, altro ex giornalista di Mediaset: “Attento Sandro: l’ultimo che ha detto qualcosa di scomodo su Nedved sono stato io…e sai bene come è andata a finire”. “Beh essendo disoccupato rischio meno di te… – ha risposto Piccinini con degli emoticon sorridenti – a parte gli scherzi -ha aggiunto Piccinini-, come sai non mi piace entrare nelle polemiche post partita e faccio un tweet a settimana. Ma Nedved (proprio lui) che dice che le polemiche arbitrali fanno male al calcio è un po’ troppo…Abbraccio”. Infine, le parole di Nedved junior, che ha risposto a Piccinini attraverso delle Instagram Stories: «Quando anche i giornalai fanno i giornalisti…».

