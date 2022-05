Piccola Peste si innamora/ Curiosità sul film Italia 1 con Justin Chapman

Chi troviamo nel cast di Piccola Peste si innamora?

Piccola Peste si innamora va in onda oggi, domenica 1° maggio, a partire dalle ore 16.25 su Italia 1. Si tratta di una brillante commedia prodotta in America nel 1995 da Anthony Santa Croce e diretto da Greg Beeman. Nel cast troviamo Justin Chapman che per la prima volta interpreta il piccolo Junior oltre a William Katt, Jack Warden, Brock Pierce e molti altri ancora. Il film nel nostro paese è stato doppiato in due versioni con le voci di Emanuela Pacotto, Giorgio Bonino nella prima e Stefano De Filippis e Fabrizio Pucci.

Piccola Peste si innamora, la trama del film: anche lui ha un cuore?

Il film Piccola Peste si innamora ha inizio con Junior Healy subito alle prese con una brutta situazione creata da Murph, uno dei suoi compagni di classe, che lo ha denunciato e il preside ha chiamato suo padre Ben spingendolo a portarlo a chiedere scusa. Incontrano Sarah Gray, una terapeuta che lo mette alla prova e decide che ha bisogno di alcune attività da svolgere, come i boy scout, gli sport e il ballo da sala. Junior non la prende benissimo e non approva queste possibilità per migliorare il suo comportamento. Viene portato in una scuola di ballo, gestita da Lila Duvane, una tirannica debuttante, e all’inizio i due non vanno proprio d’amore e d’accordo; proprio lì però incontra Tiffany, una graziosa ragazzina che si è trasferita da poco in città, ma Murph lo informa che tre ragazzi tra cui il capitano della squadra di hockey su rotelle Blade, e la stravagante star Corky McCullum, hanno già mostrato il loro interesse per la bambina. Junior cerca di proclamare il suo amore a Tiffany, ma fallisce miseramente. A scuola gli viene dato un nuovo insegnante, il prepotente signor Burtis.

Junior e Ben vanno in uno studio dentistico del famigerato Igor Peabody spiegando di aver bisogno dell’apparecchio. Ben chiede a suo padre, Big Ben, un prestito di $ 5.000 ma la trattativa non va a buon fine. Dopo aver incontrato il trio e Tiffany, Junior decide di dedicarsi allo scouting sotto la guida del capo scout Eugene Phlim e anche il padre di Duke. Successivamente, decide di iscriversi all’hockey. Prende anche parte a una commedia di Peter Pan, in cui Corky è la star e Junior ha invece un ruolo marginale. Nel frattempo, dopo che Corky prende in giro Junior per il suo apparecchio, Junior si intrufola nel parco dei cavalli della villa di Corky e usa una fionda sul cavallo di Corky, facendolo impennare e scagliando Corky nella piscina. Quando Junior torna per stringere l’apparecchio, si vendica dell’umiliazione che ha ricevuto da loro rilasciando gas esilarante che fa perdere i sensi a Peabody e alla sua infermiera, Kiki. Successivamente si svegliano indossando l’apparecchio, con lei legata alla sedia del paziente e lui appeso al ventilatore a soffitto. Junior inizia il suo piano per vendicarsi dei tre ragazzi per averlo maltrattato.

Durante il torneo di hockey, Junior batte tutti i giocatori della squadra avversaria e colpisce Blade con un disco. Dopo questo, viene bandito a vita e poi, nella produzione di Peter Pan, intrappola Corky distraendo il custode e tirando la corda attaccata all’imbracatura della sospensione e facendola schiantare, ferendo gravemente Corky e Duvane. Infine, Junior cerca di passare un po’ di tempo con Tiffany. Tuttavia, si rivela essere diversa da come la aveva immaginata. La prende in giro legando il nastro della fascia sul suo vestito a una statua e mentre lei cammina in avanti, si strappa. In mutande, imbarazzata e derisa, corre fuori piangendo e Bertha, incolpando Junior, la insegue. Junior trova una ragazza più gentile, vestita da strega e che indossa anche l’apparecchio, mentre Ben e Sarah si incontrano.











