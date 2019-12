Piccola peste si innamora/ Su Italia 1 il film con Jack Warden (30 dicembre 2019)

Piccola peste si innamora sarà trasmesso da Italia 1 per il pomeriggio di oggi, lunedì 30 dicembre 2019, a partire dalle ore 16:25. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1995 è distribuita esclusivamente nel segmento dell’home video. La regia è stata curata da Greg Breeman, il soggetto è stato scritto da Michael Hitchcock il quale ha dato il proprio contributo anche per quanto concerne la stesura della sceneggiatura in collaborazione con Scott Alexander e Larry Karaszewski. Musiche della colonna sonora sono state scritte da David Michael Frank con il montaggio di Mallory Gottlieb mentre nel cast figurano tra gli altri Justin Chapman, William Katt, Jack Warden, Carolyn Lowery, Jennifer Ogletree e Sherman Howard.

Piccola peste si innamora, la trama del film

Ecco la trama di Piccola peste si innamora. Il pestifero Junior si avvicina all’età adolescenziale il che aumenta enormemente le problematiche soprattutto per suo padre Ben. Infatti il bambino non perde assolutamente la voglia di effettuare dei pericolosi scherzi non solo ai suoi coetanei ma anche e soprattutto a persone più grandi il che mette enormemente difficoltà lo stesso padre. Quest’ultimo non sapendo cosa fare si rivolge ad una psicologa la quale cerca di aiutarlo evidenziando come probabilmente un passatempo possa essere un ottimo diversivo per mantenere occupata la peste nella sua quotidianità e quindi evitare che possa combinare guai in giro per casa e per la città. In particolare modo la psicologa gli consiglia di scrivere il proprio bambino ad un corso di ballo in maniera tale che possa confrontarsi con altri bambini della sua età e magari trovare una passione in questo genere di attività fisica.

La peste avendo origliato ogni cosa all’ingresso dello studio della dottoressa si dimostra immediatamente molto contrariato e pronto a rifiutare con ogni mezzo in suo possesso questo genere di eventualità. Tuttavia alla prima lezione di ballo dopo le prime incertezze e soprattutto le prime diffidenze, il ragazzino inizia a mostrare un certo interesse anche perché si rende conto che altri ragazzini prendono parte al corso e soprattutto viene catturato dalla bellezza di una coetanea di nome Tiffany. Una bellissima ragazzina di cui molto presto si innamora ma per poterla conquistare dovrà fare i conti con altri tre spasimanti e sembrano a loro volta pronti a fare ogni cosa per averla.

Inoltre la piccola peste si renderà conto di essere piuttosto goffo nella fase di corteggiamento in quanto si ritrova ad essere non a suo agio evidenziando delle cose che naturalmente non possono catturare l’attenzione dell’amata. Per liberarsi degli altri tre spasimanti combina loro dei pericolosi scherzi che praticamente li mettono fuori gioco.

Tuttavia una volta conquistata la ragazzina si renderà conto di come lei non faccia per il suo carattere in quanto troppo altezzosa e per nulla disponibile per confrontarsi con le altre persone per cui finisce l’esperienza facendo un bellissimo scherzo anche a quest’ultima.



