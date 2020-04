Piccola peste si innamora/ Su Italia 1 il film con Justin Chapman (oggi, 15 aprile)

Pubblicità

Piccola peste si innamora va in onda su Italia 1 oggi, mercoledì 15 aprile. Alle ore 16.20, andrà infatti in onda questo titolo televisivo realizzato negli Stati Uniti nel 1995, di genere commedia e tratto da un soggetto di Michael Hitchcock, che ha curato anche la sceneggiatura in collaborazione con Scott Alexander e Larry Karaszewski. La fotografia è stata gestita da Peter Smokler, con il montaggio di Mallory Gottlieb, le musiche di David Michael Frank e la scenografia di Maria Caso e Allen Terry. Alla regia, ecco l’americano Greg Beeman ed è stato molto apprezzato per aver lavorato alle serie televisive JAG – Avvocati in divisa, Smallville ed Heroes. Protagonista principale è Justin Chapman, che in seguito sarebbe diventato un apprezzato giornalista e politico statunitense.

Tra i suoi titoli, vanno segnalati anche Una promessa è una promessa e varie apparizioni in Walker Texas Ranger e 8 sotto un tetto. Al suo fianco, ha lavorato William Katt, apprezzato per Un mercoledì da leoni, Ralph supermaxieroe e Perry Mason. Nel cast ci sono anche Sherman Howard, Carolyn Lowery, Eric Edwards, Blake McIver Ewing, Jennifer Ogletree, Brock Pierce e Jake Richardson.

Piccola peste si innamora, la trama del film

La trama di Piccola peste si innamora si focalizza sull’adolescente Junior, ragazzino sempre stato pestifero e pronto a commettere scherzi. Suo padre Ben non sa più come fermarlo e chiede aiuto alla psicologa Sarah, ma Junior rifiuta ogni assistenza. Junior viene fatto iscrivere ad un corso di ballo per fare in modo che possa sfogarsi, ma scopre tutto e resta imbarazzato perché pensa che la sua virilità venga messa a serio repentaglio. Trova tanti ragazzi alle lezioni e inizialmente si rifiuta, fino a quando non conosce una ragazzina di nome Tiffany, della quale si innamora. Lui non sa che ha ben tre rivali e cerca comunque di approcciarla, anche se l’emozione gli gioca diversi brutti scherzi.

Una volta scoperti i tre nemici, Junior si arrabbia in maniera irrefrenabile e li manda in ospedale. Il ragazzino può così conoscere sempre meglio la sua adorata Tiffany, ma scopre che si tratta di una ragazzina molto altezzosa e ben poco simile rispetto a ciò che lui pensava. Lei trascorre intere giornate a parlare solo di se stessa e Junior le tende un tranello per smascherarla, prima di diventare molto amico di un’altra ragazza molto più dolce e sensibile.



