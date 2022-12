Piccola peste/ Su Italia 1 il film con John Ritter

Piccola peste, film di Italia 1 diretto da Dennis Dugan

Piccola peste è un film a metà tra il comico e la commedia, del 1990, va in onda a partire dalle 10,20 di oggi, 28 dicembre, su Italia 1. La regia è affidata a Dennis Dugan, mentre il cast comprende gli attori: Jack Warde, John Ritter, Michael Oliver, Amy Yasbeck e Michael Richards. L’autore della colonna sonora Miles Goodman ha ricevuta la nomina ai Golden Globe per le musiche di La piccola bottega degli orrori. La pellicola ha avuto due sequel: Piccola peste torna a far danni e Piccola peste si innamora. Il film ha ottenuto un discreto successo di pubblico, mentre il parere della critica non è unanime, infatti per alcuni risulta una pellicola banale, per altri si pu considerare una pellicola che, senza troppe pretese, riesce a suscitare tanta allegria.

Per il ruolo di Ben, inizialmente erano stati contattati Chevy Chase, Kurt Russell, Steve Martin e Dan Aykroyd. Il giovane interprete di Mamma ho perso l’aereo Macaulay Culkin, aveva fatto il provino per il ruolo di Junior. Durante una scena del film Cape Fear, il promontorio della paura, si intravede il film che viene proiettato in una sala cinematografica. Il giovane protagonista Michael Oliver, nonostante il successo ottenuto, ha deciso di non continuare più con la carriera di attore.

Piccola peste, la trama del film

La storia di Piccola peste ha come protagonista Ben, un tranquillo e semplice uomo che lavora nel negozio di articoli sportivi di suo padre, Big Ben. Padre e figlio sono molto diversi tra loro, infatti, mentre Ben non ha nessun tipo di velleità e si accontenta di tutto, il padre ambisce a diventare sindaco della città. Big Ben, comprende di non poter affidare le redini della sua azienda al figlio e decide di cedere il controllo a dei giapponesi che vorrebbero acquistarla. Intanto la vita di Ben si complica, quando, insieme alla moglie si recano da uno specialista e scoprono di non poter avere figli perché entrambi sterili.

Deciso a non arrendersi, Ben si rivolge ad un’agenzia di adozioni e fanno la conoscenza di Junior un bambino di 7 anni abbandonato dalla madre che possiede un carattere pestifero. Il bambino, tra l’altro, ha come amico di penna un pericoloso assassino. I due neo genitori non si rendono conto di quanto il bambino sia particolare, mentre Big Ben, al contrario, cerca in tutti i modi di avvisarli. Il piccolo da subito prova del suo eccentrico modo di fare provocando situazioni dai connotati assurdi: inserisce degli insetti nella sua insalata, da fuoco alla sua cameretta mandando in corto circuito un pagliaccio elettrico e rovina l’insalata di due bambine urinando all’interno. Nonostante la realtà appare complicata e fuori controllo, Ben quando scopre che il piccolo è stato riportato in orfanotrofio tante volte, decide di dargli una nuova possibilità di vita.











