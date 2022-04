Piccola peste/ Su Italia 1 il film con John Ritter

Piccola peste, film di Italia 1 diretto da Dennis Dugan

Piccola peste è una commedia del 1990, che andrà in onda su Italia 1 a partire dalle 14,30 di oggi, 24 aprile. Il film ha avuto due sequel: Piccola peste torna a far danni del 1991 e Piccola peste s’innamora del 1995.

La pellicola è diretta da Dennis Dugan e gli interpreti principali sono: John Ritter, Amy Yasbeck, Michael Oliver, Jack Warden e Michael Richards.

Piccola peste, la trama del film: Ben lavora per suo padre e…

La storia di Piccola Peste è incentrata sulla vita di Ben che lavora per conto di suo padre in un negozio di articoli sportivi. Il padre è candidato alla carica di sindaco della città e decide di lasciare le redini dell’azienda a degli acquirenti giapponesi, in quanto giudica suo figlio troppo ingenuo per gestire l’attività. Intanto Ben e la moglie, una donna dal carattere schivo e scontroso e tra l’altro considerata una grande arrampicatrice sociale, scoprono di non poter procreare in quanto entrambi sterili. In preda allo sconforto, Ben si affida ad un avvocato per le adozioni che gli consiglia di adottare Junior, un bambino di 7 anni molto giocherellone e combina guai.

Il bambino è stato abbandonato da neonato dalla madre e ha un rapporto di penna con un uomo che fa il serial killler. La coppia, non consapevoli di quello che sta per accadere portano il piccolo nella loro casa, anche se il padre di Ben li avverte che il pericolo è in agguato. Infatti Junior da subito prova delle sue abilità e combina una serie di guai: mette degli insetti nelle pietanze, da fuoco alla sua camera provocando il corto circuito delle luci del pagliaccio elettrico, rovina la festa del compleanno di una ragazzina che abita la vicino, urina persino nella limonate di due bambine sue coetanee. Il buon e tenero Ben comincia seriamente a stancarsi e preoccuparsi della situazione, ma quando scopre che il bambino è stato riportato in orfanotrofio tantissime volte, prende l’unica decisione giusta.

