Piccola peste torna a far danni/ Su Italia 1 il film con John Ritter (14 aprile)

Pubblicità

Piccola peste torna a far danni va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, martedì 14 aprile, alle ore 16:20. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1991 dalla casa cinematografica della Universal la quale si è occupata anche della distribuzione nei botteghini. La regia di questo film è stata affidata a Brian Levant con soggetto sceneggiatura che invece sono stati ideati da Scott Alexander e Larry Karaszewski. Il montaggio di questo film è stato realizzato da Mike Hill in collaborazione con Daniel P. Hanley, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Peter Lyons Collister e le musiche della colonna sonora sono di David Kitay. Nel cast sono presenti Michael Oliver, John Ritter, Jack Warden, Ivyann Schwan, Amy Yasbeck e Laraine Newman.

Piccola peste torna a far danni, la trama del film

Ecco la trama di Piccola peste torna a far danni. Ben ha dovuto prendere atto della fine del proprio matrimonio per cui decide di andare a vivere in una cittadina di nome Mortville nella quale peraltro spera che ci possano essere le basi per consentire a suo figlio Junior di addolcire il suo carattere che lo vede assolutamente come una peste ingestibile. La caratteristica di questa cittadina è che oltre ad essere tranquilla praticamente vivono un numero incredibile donne separate che praticamente confluiscono nella zona da ogni parte degli Stati Uniti d’America.

Pubblicità

Appena si rendono conto dell’arrivo di un uomo scapolo dal bell’aspetto e dai modi molto gentili, c’è una vera e propria mobilitazione di massa per riuscire a conquistare il suo cuore con tantissime donne che si mettono in fila davanti alla sua porta per consegnargli il classico dolce di benvenuto nel nuovo quartiere.

Juniorn che ha capito il perché di queste donne non vuole assolutamente che nessuna altra persona possa inserirsi all’interno della loro famiglia e soprattutto modificare il rapporto che lui comunque ha con il proprio genitore. Il bambino così inizia a mettere in atto i suoi pestiferi scherzi che fanno insorgere nelle malcapitate la voglia di non avere niente più a che fare con quella famiglia.

Pubblicità

All’uomo, inoltre, si interessa anche una potente e ricca donna che peraltro è anche il sindaco della cittadina. Lei è convinta di poter conquistare senza alcun problema il nuovo arrivato, ma dovrà fare i conti ancora una volta con la piccola peste per uno scontro davvero straordinario e per certi versi divertente. Intanto, la piccola peste farà la conoscenza di una bambina molto dolce e soprattutto della sua mamma a sua volta separata. Il bambino si renderà conto che in effetti la donna ideale per il proprio papà sia proprio la mamma della sua amica, per cui i due bambini decidono di unire le forze in maniera tale da permettere ai due genitori di poter avere una vita felice insieme creando così una nuova famiglia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA