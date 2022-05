Piccola Peste torna a far danni/ Trama e cast del film Italia 1 con John Ritter

Chi è la star del film “Piccola Peste torna a far danni”?

Piccola Peste torna a far danni sarà trasmesso oggi, 1° maggio, a partire dalle ore 14.30 su Italia 1. Si tratta di una commedia prodotta negli Stati Uniti D’America nel 1991 da Robert Simonds e diretta da Brian Levant. Nel cast del film troviamo nei panni della piccola peste Michael Oliver mentre sicuramente la star è quel John Ritter protagonista della sitcom divenuta cult Tre cuori in affitto. Si tratta di un film adatto soprattutto a un pubblico giovane anche se pure i più adulti si potrebbero divertire.

Piccola Peste torna a far danni, la trama del film: in viaggio a Cold River

In Piccola Peste torna a far danni un anno dopo le loro precedenti disavventure, Ben Healy e suo figlio adottivo Junior si trasferiscono da Cold River, Illinois, nella tranquilla comunità di Mortville, nell’Oregon, per ricominciare da capo, dopo il divorzio di Ben e Flo. Pocho dopo il loro arrivo tantissime di donne si mettono in fila nel loro cortile tutte desiderose di uscire con Ben. Il primo giorno di terza elementare di Junior scopre che Igor Peabody è il preside della sua nuova scuola. Inorridito, Igor promuove prontamente Junior alla prima media. Junior incontra così Murph, il bullo della scuola, che inizia subito a prenderlo di mira. Murph si vendica facendo cadere l’antenna satellitare della scuola su Junior, ma lo manca e colpisce invece Ben. Ben viene curato dall’infermiera della scuola, Annie Young, e si innamora di lei. Junior è infastidito dall’improvviso interesse di Ben e tenta di vandalizzare la foto di Annie appese nell’ingresso ma viene scoperto da Trixie, la figlia di Annie. Quando Junior affronta Trixie quest’ultima afferma che può dar fastidio a chiunque voglia e sottolinea il suo punto dando a Junior un M-80 acceso. Junior va nel panico e lo tira subito fuori, ed esplode proprio quando il suo insegnante, il signor Thorn, si siede sul water. Junior e Trixie iniziano così un’amicizia condita da tantissimi scherzi. Ben nel frattempo decide di mettersi nuovamente in gioco per trovare una nuova moglie e una nuova madre ma Junior è contrario. Contrasta il primo appuntamento di Ben telefonando al suo ex marito geloso, che si precipita nel ristorante e litiga con Ben. Junior filma anche la sua irresponsabile babysitter che fa sesso con il suo ragazzo e lo trasmette all’intero quartiere. Nel frattempo Ben porta Junior a un luna park. Dopo essere stata schernita da Trixie e Murph per essere troppo bassa per cavalcare la Crazy Dance, oltre a aver visto Trixie barare indossando scarpe con plateau, Junior manomette la corsa portando le sue impostazioni alla massima velocità, facendo sì che tutti vomitino l’uno sull’altro. Quando Junior viene a sapere che LaWanda ha ridipinto la sua stanza con un tema da clown, che detesta, rinnega rapidamente la sua promessa e si vendica mettendo scarafaggi vivi nella sua cena. Disgustata e arrabbiata, minaccia di mandarlo in collegio. Cerca di dirlo a Ben, ma egli si rifiuta di credergli dicendo che Junior non è più credibile.

A uno spettacolo di marionette ancora una volta nascono problemi; Ben scopre che dietro allo scherzo si celava però Trixie e non Junior, e che Annie è sua madre. Ben cerca di dire ad Annie che capisce com’è crescere un bambino problematico e pensa che possano aiutarsi a vicenda. Successivamente per un incontro casuale in una pizzeria, Ben, Annie, Junior e Trixie cenano insieme e si divertono. Inoltre Junior e Trixie si scusano per essersi presi in giro e diventano migliori amici, decidendo che i loro genitori dovrebbero uscire insieme. Junior cerca di fermare il matrimonio con LaWanda scambiando il campione di sangue di LaWanda con quello di un cane rabbioso. Ammanettata dal controllo degli animali e mandato in ospedale per l’osservazione, LaWanda è più determinato che mai che il matrimonio vada avanti. Junior quindi cambia di nuovo la cartella di LaWanda con un paziente che ha subito un intervento chirurgico per allargare il naso, credendo che renderà LaWanda così brutta che Ben non vorrà sposarla. La notte prima del matrimonio, Junior e Trixie esprimono un desiderio alla città di Love Rock che i loro genitori si innamorino e si sposino. All’altare il giorno successivo Trixie appare azionando un bulldozer e LaWanda resta intrappolata sotto. Nel frattempo Ben dice ad Annie che lei è quella che vuole. Junior mette il petardo di Trixie nella sua fionda, facendo esplodere la torta e colpendo su LaWanda. Junior, Ben, Annie e Trixie se ne vanno mentre il film volge al termine.

