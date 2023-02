Piccole donne/ Su Rai 1 il film con Emma Watson e Meryl Streep

Piccole donne, film di Rai 1 diretto da Greta Gerwig

Piccole donne va in onda oggi, 22 febbraio 2023, in prima serata, alle ore 21.25 su Rai 1. Si tratta di un film della regista Greta Gerwig che ha curato anche la sceneggiatura. È chiaro che si tratta di un nuovo adattamento cinematografico del famosissimo romanzo scritto nel 1868 dalla scrittrice statunitense Louisa May Alcott.

Magnifica ossessione/ Su Rete 4 il film con Jane Wyman e Rock Hudson

Il cast di Piccole donne è molto ricco, tra gli attori principali ci sono Emma Watson, Saoirse Ronan, Meryl Streep, Florence Pugh, Timothée Chalamet e Laura Dern. La colonna sonora di Piccole donne è opera del musicista francese Alexandre Desplat. Sicuramente si tratta di un lavoro maggiormente adatto a un pubblico femminile, anche se non è da escludere che possa seguirlo anche quello maschile. Ovviamente ci troviamo di fronte a un film in costume che risulta molto interessante anche per studiare diverse epoche e momenti differenti della civiltà.

Rampage: furia animale/ Su Italia 1 il film con Dwayne Johnson

Piccole donne, la trama del film

Piccole donne è ambientato nel 1868. Jo March (Saoirse Ronan) contatta l’editore Dashwood (Tracy Letts), disposto a pubblicare il romanzo che ha scritto. La sorella Amy (Florence Pugh) che si trova a Parigi insieme alla zia March (Meryl Streep) viene invitata ad una festa insieme all’amico Laurie (Timothée Chalamet) e non esita a criticare il comportamento del giovane che si prende gioco di lei per essersi intrattenuta con Fred Vaughn (Dash Barber) noto uomo d’affari molto facoltoso. Intanto Jo è risentita per la critica negativa che il professor Friedrich Bhaer (Louis Garrel) ha espresso sulla sua scrittura. Quando viene avvisata che la sorella Beth si è aggravata, Jo decide di tornare a casa. Diversi anni prima, ad una festa Jo conosce Laurie.

L’ultima caccia/ Su Rete 4 il film con Robert Taylor

Il giorno di Natale la mamma delle ragazze chiede loro di sacrificare la loro colazione per donarla alla povera signora Hummel, loro vicina di casa. Rientrate a casa trovano la tavola apparecchiata piena di cose buone, offerte loro dal burbero vicino di casa, il sig. Laurence (Chris Cooper) che vive con il nipote Laurie. La mamma riceve una lettera del marito dal fronte di guerra e la legge alle sue amate figlie. Jo spera sempre di andare in Europa con la zia March. Amy è gelosa di Jo e, approfittando della sua assenza, brucia tutti i fogli scritti dalla sorella.

Il giorno successivo Amy, sperando nel perdono di Jo, la raggiunge al lago dove sta pattinando insieme a Laurie. Amy finisce nel ghiaccio ma i due corrono in suo aiuto. Il signor Laurence, colpito dalla dolcezza di Beth (Eliza Scanlen), la invita in casa sua per suonare il piano ce era di sua figlia. Laurie chiede ad Amy di sposare lui e non Fred (Dash Barber). Pur essendo innamorata del giovane, Amy non accetta, sentendosi la seconda scelta dopo la sorella Jo e non vuole nemmeno sposare Fred. Meg sposa John, il padre delle ragazze torna finalmente a casa e Beth, dopo un lieve miglioramento, peggiora irrimediabilmente e muore. La zia March parte per l’Europa e porta con sé Amy, intanto Jo rifiuta la proposta di matrimonio di Laurie.

Amy è innamorata di Laurie e i due si sposano durante il viaggio di ritorno dall’Europa. Jo e il giovane Laurie acconsentono a restare amici. Jo comincia a scrivere un nuovo romanzo che racconta la sua vita e quella delle sue amate sorelle, poi spedisce i primi capitoli a Mr. Dashwood. L’editore è entusiasta del lavoro di Jo e decide di pubblicare il libro. Il finale del romanzo vede la protagonista Jo intenta ad impedire la partenza del sig.Bhaer. Il libro riscuoterà un grande successo. Quando zia March muore, Jo riceve in eredità la casa che trasformerà in una scuola.











© RIPRODUZIONE RISERVATA