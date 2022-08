Piccoli segreti, grandi bugie film Rai 1/ Trama, cast: Chiara Francini, Giuseppe Zero

Questa sera, alle 21:25, è in programma il film “Piccoli segreti, grandi bugie”. Si tratta di una commedia romantica che andrà in onda su Rai 1. Alla base di tutto ci sono gli equivoci: infatti, i due protagonisti, si innamoreranno tra una serie di malintesi. La pellicola è del 2015 ed diretta da Francesco Costa. I protagonisti sono Chiara Francini e Giuseppe Zeno. Il film faceva parte della trilogia all’interno della collana di commedie di Rai 1 “Purché finisca bene”. Non solo Francini e Zeno i grandi nomi nel cast: troviamo anche Maria Luisa Crescenzo, Sara D’Amario, Lavinia Biagi, Paolo Romano, Lydia Biondi, Luca Terracciano.

Nel film “Piccoli segreti, grandi bugie”, Giseide Martelli detta, Isa, è una giornalista torinese che lavora per Luoghidasogno.it. Si tratta di un portale di turismo di lusso impegnata nel fare recensioni di hotel. Luca, invece, è un quarantenne abruzzese, proprietario di un albergo di Santo Stefano di Sessanio. Dopo il terremoto de L’Aquila, che ha distrutto la sua città, l’albergatore si mette in testa di rilanciare l’economia con la sua impresa, un albergo diffuso. Proprio l’attività di Luca viene recensita da in maniera più che negativa dal sito per il quale lavora Isa, che correggerà la bozza dell’articolo approvandola.

Piccoli segreti, grandi bugie: la trama

Nel film “Piccoli segreti, grandi bugie” in onda su Rai 1, Luca e Isa si incontrano per caso a Roma, hanno un colpo di fulmine reciproco, senza sapere però chi sia l’altro. La relazione comincia dunque tra equivoci e malintesi, mentre le bugie di Isa e di Luca rischiano di rovinare tutto. Intanto l’articolo corretto da Isa sembra aver successo, tanto da indurre il direttore ad aprire una rubrica dedicata ai luoghi da incubo, come appunto l’hotel di Luca. L’albergatore, invece, esce distrutto dalla recensione, che non saprà ha scritto la donna dei suoi sogni.

Isa scopre finalmente chi è Luca quando questo si presenta in redazione, a Torino, furioso. L’uomo dei suoi sogni, quello verso il quale ha provato una passione incredibile, è lo stesso che ha distrutto professionalmente. Una situazione che la porterà ad avere forti rimorsi. Isa, presa dai sensi di colpa, accetterà di andare a informarsi di persona sul conto dell’albergo diffuso. Partirà dunque alla volta dell’Abruzzo, aiutando Luca a ricostruire il paese distrutto dal terremoto.











