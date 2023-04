Piccoli spacciatori, Governo vuole 5 anni di carcere/ PD: “legalizzare le droghe”

Sembra che il governo si prepari ad una nuova stretta sugli spacciatori di sostanze stupefacenti, specialmente per quelli definiti “piccoli”. Si tratta di coloro che vengono trovati in possesso di quantitativi esigui di sostanze, ma detenuti comunque ai fini di spaccio e pertanto sottoposti, oggi, ad una multa che va fino ai 10.329 euro e alla detenzione dai sei mesi ai quattro anni in carcere. Con la nuova proposta, che tuttavia non trova particolari conferme per ora, si alzerebbe il periodo detentivo per i piccoli spacciatori, facendo si che non possano scattare i provvedimenti più lievi, come i domiciliari oppure i lavori socialmente utili.

La nuova proposta di legge sui piccoli spacciatori

Insomma, sembra che all’interno di Fratelli d’Italia si pensi ad una lotta più diffusa e dura contro i piccoli spacciatori, al fine ovvio di ridurre il traffico illegale di sostanze stupefacenti. La proposta di una revisione degli articoli 73 e 85 bis del decreto del Presidente della Repubblica numero 309/1990 arriva dalla deputata Augusta Montaruli, e ne parla il quotidiano italiano Il Tempo. Scomparirebbe, o comunque verrebbe modificato, quello definito fatto di “lieve entità“.

I piccoli spacciatori, se la proposta di legge venisse approvata, si troveranno davanti ad una condanna almeno pari a 5 anni di reclusione. Come spiega Montaruli, infatti, “al momento [è] impossibile applicare la misura cautelare in carcere” che secondo il testo della norma è “necessaria allorquando la condotta tipica del reato per le modalità dell’azione determini un fenomeno criminoso grave“. Alla stretta sui piccoli spacciatori, ovviamente, sono subito seguite le critiche dell’opposizione, in particolare da parte di Rachele Scarpa, deputata PD. “I problemi del paese”, spiega, “vengono occultati dando in pasto all’opinione pubblica inutili polemiche, meglio se corredate dall’uso indiscriminato del diritto penale e del carcere. Se si vuole incentivare la riduzione del consumo e combattere la criminalità (..) la strada è una sola: abbandonare il proibizionismo”.

