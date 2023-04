Piccolo G: “Amici mi ha cambiato”/ “Federica? Spero di dire presto che è vero amore”

Piccolo G, ospite a Verissimo dopo l’eliminazione da Amici 22, ha parlato della sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi. “È stata una grande lezione. Adesso sono pronto a cambiare in meglio, non voglio più rimanere in una ideologia precisa. All’inizio ero partito con pregiudizi su tante cose, soprattutto sulla televisione. Ho scoperto invece che dietro ci sono tanto lavoro, cuore e organizzazione. La produzione ci ha trattato come figli”, ha raccontato.

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP/ Alex Marquez in pole position, tris Ducati! GP Argentina

Anche il rientro a casa è stato positivo. “Ho respirato aria pulita dopo tanti mesi in casetta. Il riscontro con le persone inizialmente è stato strano, quasi nauseante. Prima vedevamo sempre le stesse facce”, ha ammesso. Ad applaudirlo c’è stata fin da subito la sua famiglia. “Papà mi ha fatto tanti complimenti, le mie canzoni gli sono piaciute. La passione per la musica me l’ha trasmessa lui. Di solito è uno che non si espone mai, invece mi ha mandato delle lettere. Non è per nulla tecnologico, ma per me si è comprato un telefono. Mi seguiva tutti i giorni”.

DIRETTA MOTOGP/ Gp Argentina 2023 video streaming: un altro Márquez in pole position!

Piccolo G: “Amici mi ha cambiato”. Il rapporto con Federica

Piccolo G, all’interno della scuola di Amici 22, ha anche conosciuto Federica. “Il nostro rapporto è di stima e fiducia. “L’amore mi fa molta paura, ho paura di usare questa parola. È molto grande per uno come me. Spero di potere creare una bella relazione e di arrivare a potere dire con certezza che si tratta di amore”. Ad accomunarli, ovviamente, è la musica. “I miei singoli parlano tutti d’amore e delle sue sfaccettature, inconsciamente riguardano anche quello che è successo con lei. ‘L’amore finì e la vita iniziò’, dico in uno di questi”.

Diretta Formula 1/ Qualifiche: pole position a Verstappen, Ferrari flop! GP Australia

E ha concluso: “All’inizio non capivamo se fosse solo amicizia, sentivamo soltanto qualcosa di più. Alla fine è sempre più cresciuto. Siamo finiti nel mare dell’amore. ‘È normale’ parla del momento di dubbio, in cui affossavo i miei problemi a lei. Ci siamo un po’ allontanati, ma c’è sempre stato qualcosa. Non vedo l’ora di rivederla, ma spero che rimanga ancora molto nella scuola”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA