Piccolo G: il video girato in bagno é virale/ La svolta dopo Amici 2023

Amici 2023 di Maria De Filippi, Piccolo G é ospite a Verissimo dopo l’eliminazione e…

Si registra un tripudio di consensi social per Piccolo G, dopo l’eliminazione che lo ha visto protagonista ad Amici 2023 e nell’attesa della sua ospitata TV a Verissimo. Sul social network più amato dalla Generazione zeta ma non solo, parliamo di TikTok, l’ormai ex concorrente tra i talenti promossi al serale di Amici 2023 in corso torna ad attivarsi online, per la gioia dei fan, e mette a segno un importante successo. Accade sulla scia della polemica web che taccia il talent show di averlo penalizzato nella competizione dei talenti “Amici” con un sistema di votazione ad eliminazione adibita ai soli tre giudici Giuseppe Giofré, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi, al netto del televoto dell’occhio pubblico.

Piccolo G al secolo Giovanni Rinaldi torna a pubblicare stati in formato video e con tanto di tappeto musicale a sua prima firma, ossia l’ultimo singolo tra gli altri rilasciati ad Amici 2023 di Maria De Filippi, dal titolo É normale.

Piccolo, il video di “É normale” diventa virale su TikTok

E il post TikTok in questione é ora virale sul popolare social, complice l’inconfondibile ironia che tanto contraddistingue “il piccolo” -cosí come il diretto interessato si decanta nell’intro del nuovo singolo intimista. “POV: ti accorgi della mancanza di carta igienica, ma é ormai é troppo tardi”, scrive il suo corrente “point of view”, Piccolo G, a corredo del TikTok che lo immortala mentre lui é in bagno. Un video che, nelle ore che precedono l’attesa ospitata TV dell’ex Amici 2023 a Verissimo, fa incetta di like e messaggi di consensi da parte degli internauti, perlopiù fan acquisiti del cantautore per antonomasia di Amici 2023. Oltre 24mila sono i mi piace che registra il video “intimate” dell’atteso ospite a Verissimo, Piccolo G, che i fan vorrebbero poter rivedere tra i concorrenti in corsa per un posto alla finale del serale di Amici 2023 di Maria De Filippi.

Ben al di là della sua eliminazione, quindi, Piccolo G registra un importante successo in termini di interazioni web di pieno consenso rispetto al rilascio di É normale.

