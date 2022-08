Piccolo grande amore/ Su Italia 1 il film con Raoul Bova e Barbara Snellenburg

Piccolo grande amore, film di Italia 1 diretto da Carlo Vanzina

Piccolo grande amore andrà in onda oggi, 21 agosto 2022, a partire dalle ore 14.30 su Italia 1. Si tratta di un film che unisce il gusto per la commedia e i tratti drammatici prodotto in Italia nel 1993 da Carlo Vanzina, autore anche della sceneggiatura e della regia. Il film ha ottenuto un discreto successo sia dal punto di vista della critica cinematografica che degli incassi, ottenendo infatti oltre 3 miliardi di lire.

Soleil Sorge K.O. durante le vacanze, per un problema di salute/ Il messaggio ai fan

Inoltre, il regista e produttore Carlo Vanzina ha realizzato anche una versione televisiva riadattata e più estesa nel 1998, visto il largo successo ottenuto. Per quanto concerne il cast, meritano una menzione particolare per il loro contributo Raoul Bova, David Warner, Francesca Ventura e Barbara Snellenburg.

Piccolo grande amore, la trama del film

La storia di Piccolo grande amore narra le sorti di una giovane principessa legata ad una città frutto di fantasia situata al centro dell’Europa. La donna si chiama Sofia ed è alle prese con una questione piuttosto delicata che la vede in contrasto con suo padre Massimiliano.

Gf vip, Andrea Denver ha una nuova fidanzata/ Scorda Adriana Volpe per Lexi Sundin?

Il ducato infatti è in crisi dal punto di vista economico, per cui l’uomo decide che per Sofia sia arrivato il momento di sposarsi con un uomo degno di riportare ai fasti di un tempo il nome della famiglia. Sceglie quindi di combinare un matrimonio con Frederick di Sassonia. La ragazza chiaramente non ha alcuna voglia e intenzione di costringere la propria vita ad un mondo di finzione e circostanza e cerca in tutti i modi di convincere il padre nel comprendere la sua posizione. Quando si rende conto che la decisione è ormai presa e Massimiliano non è disposto a cambiare idea, passa all’azione in maniera netta e sceglie di scappare quanto più lontano possibile da casa.

Sophie Codegoni sparita dai social prima di Avanti un altro/ É crisi con Basciano?

Dopo poco si ritrova infatti un paese della Sardegna dove per prima cosa riesce a trovare anche un lavoro all’interno di un bar al fine di mantenersi. Proprio sul nuovo posto di lavoro conosce un uomo che segnerà per sempre il suo destino; un esperto e affascinante istruttore di surf. Neanche il tempo di innamorarsi dell’uomo che la situazione prende una piega del tutto imprevista. Infatti, alcuni uomo di Massimiliano riescono a rintracciare Sofia con l’obbiettivo di costringerla a tornare in patria. Una volta arrivati in paese però, si scopre che Sofia non si trova più li; la giovane era stata infatti catturata con lo scopo di chiedere un lauto riscatto.

Alle ricerche si unisce anche Marco che con grande astuzia e impegno riesce a mettere in salvo Sofia che però lo crede uno dei malfattori e decide di scappare dal padre. Una volta tornata in patria si vede ormai costretta ad accettare il suo triste destino per amore della famiglia, accettando così di sposare Friederick per riconquistare l’onore perduto.

Al contempo Marco dopo una serie di indagini riesce a scopri chi fosse ad aver organizzato il rapimento di Sofia, giungendo alla conclusione che ad orchestrare tutto erano stati proprio alcuni componenti della famiglia nobile tra cui lo zio. A quel punto sceglie di correre al cospetto di Sofia per raccontarle tutta la verità evitando così che si sposasse con un uomo che in realtà non amava. Non tutto va proprio nel verso giusto, al punto che una volta arrivato a corte l’istruttore di surf viene addirittura imprigionato. Nonostante tutto la verità viene comunque a galla e Massimiliano comprende che per il bene di sua figlia fosse necessario realizzare il suo sogno di sposare Marco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA