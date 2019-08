Piccolo grande amore/ Video, su Italia 1 il film con Raoul Bova (11 agosto 2019)

Piccolo grande amore va in onda su Italia 1 per oggi, domenica 11 agosto 2019, a partire dalle ore 16. Si tratta di una pellicola ambientata in Sardegna è girata nel 1993 da Carlo Vanzina il quale ha scritto Il soggetto mentre la sceneggiatura è stata sviluppata dallo stesso regista in collaborazione con Enrico Vanzina e Cesare Frugoni. Il montaggio di questa pellicola è stata realizzata da Sergio Montanari con le musiche di Simon Boswell mentre la scenografia porta la firma di Tonino Zera. In questo film hanno recitato diversi attori diventati poi molto famosi nel pubblico italiano come nel caso di Raoul Bova, Barbara Snellenburg, David Warner, Susannah York, Paul Freeman, Catherine Schell e Liz Smith.

Piccolo grande amore, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Piccolo grande amore. In uno stato del centro Europa sta attraversando un periodo particolarmente difficile dal punto di vista economico il che obbliga il proprio il sovrano nel prendere delle decisioni sofferte ma obbligate per il bene del proprio popolo. Nello specifico dovrà organizzare un matrimonio di opportunità per la propria figlia Sofia che dovrà essere designata al trono al fianco del principe Frederick Di Sassonia. Un uomo decisamente non affascinante che la stessa principessa non vorrebbe mai al proprio fianco. Avendo capito come il proprio padre non abbia alcuna intenzione di ritornare sulle proprie decisioni la giovane principessa decide di fuggire dal palazzo ed in particolare durante un viaggio organizzato in Sardegna lascia la residenza reale facendo perdere le proprie tracce alle guardie del corpo per mimetizzarsi tra la gente comune. In particolare si ferma presso un stabilimento balneare dove si fa assumere nel ruolo di barista facendosi chiamare Lisa. Durante questa esperienza la giovane principessa fa la conoscenza di un aitante e giovane italiano di nome Marco del quale si innamora sin dal primo momento. Tra i due nasce una bellissima storia d’amore che purtroppo dovrà essere contrastata dalle esigenze del piccolo stato europeo con particolare riferimento alle guardie che vengono sguinzagliate praticamente in tutta l’isola per riuscire a ritrovare la principessa e obbligarla a sposare il principe Di Sassonia. Tuttavia Marco non appena apprende la verità sull’identità della propria amata si batterà strenuamente per il loro amore ed alla fine saprà trovare una soluzione confacente anche alle esigenze del piccolo regno.

