Piccolo grande amore/ Video, su Italia 1 il film con Raoul Bova (25 agosto 2019)

Piccolo grande amore andrà in onda su Italia 1 nel pomeriggio di domenica 25 agosto, alle ore 16.15. Si tratta di un film romantico di produzione italiana co-scritto e diretto nel 1993 da Carlo Vanzina ed interpretato da Barbara Snellenburg, Raoul Bova, David Warner e Susannah York. Il film prende il titolo dall’omonima canzone di Claudio Baglioni, con cui però la pellicola non ha nessuna relazione. Stupì all’epoca la presenza di un giovanissimo e bellissimo Bova, in una delle sue prime interpretazioni importanti. Il pubblico italiano si innamorò anche della meravigliosa Barbara Snellenburg.

Piccolo grande amore, la trama del film

Ecco la trama di Piccolo grande amore. Sofia (Barbara Snellenburg) è la principessa del Liechtenhaus, un piccolo stato dell’Europa centrale. Suo padre, il Re Massimiliano (David Warner) organizza per lei un matrimonio con il Principe Federick di Sassonia (Adam Barker), con l’intenzione di risolvere in questo modo la crisi finanziaria che attanaglia i conti pubblici del piccolo Paese. Sofia però non ha nessuna intenzione di sottostare alle imposizioni paterne e decide di fuggire in Italia. Arriva così in Sardegna sotto mentite spoglie, vestendo l’identità della giovane Lisa. Riesce quindi a farsi assumere come barista in un villaggio turistico dove conosce Marco (Raoul Bova), un istruttore di windsurf di cui si innamora, ricambiata. A complicare gli eventi intervengono Rita, coinquilina di Lisa e anche lei innamorata di Marco, e gli intrighi politici del Liechtenhaus. Mentre Re Massimiliano cerca disperatamente la figlia infatti suo cognato sta stringendo accordi segreti per rendere il piccolo stato un paradiso fiscale ed installare casinò e fast food.



