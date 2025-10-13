Iva Zanicchi cade dopo il concerto a Noci e preoccupa i fan, cosa è successo e come ha reagito la cantante.

Lo scorso 10 ottobre 2025 Iva Zanicchi si è recata in provincia di Bari, a Noci, in occasione del Concerto d’Autunno in piazza Garibaldi e come al solito ha ottenuto un notevole successo con le sue esibizioni. L’amatissima cantante da oltre sessant’anni conquista tutti con il suo incredibile talento e i suoi iconici brani, in Puglia è apparsa molto emozionata mentre diceva che per lei essere lì era bellissimo perché le sembrava di essere a casa, dopodiché ha cantato diversi suoi brani famosi come La mia solitudine, Come ti vorrei, La riva nera, Zingara e altre ancora.

Non appena lo show è finito Iva Zanicchi ci ha tenuto di nuovo a ringraziare tutti, ha definito Noci uno straordinario paese dove si è sentita davvero a casa grazie al loro calore. Come al solito ha mostrato una grinta e un’energia incredibile sul palco, per lei il tempo sembra essersi fermato.

Iva Zanicchi cade dopo il concerto e preoccupa i fan: come ha reagito la cantante

La cantante con le sue esibizioni come al solito è riuscita a fare breccia nel cuore di tutti coloro che hanno assistito al suo concerto, anche le nuove generazioni che si trovavano in piazza Garibaldi hanno non poco apprezzato lo show. Dopo aver cantato per circa due ore ci ha tenuto ad incontrare i suoi affezionati fan per un saluto ed è stato proprio in quel momento che si è resa protagonista di un piccolo incidente.

Cosa è successo? Iva Zanicchi è caduta dopo il concerto mentre saluta i fan, qualcuno ha ripreso la scena e il video ha fatto subito il giro del web. Dopo l’incidente la cantante si è subito rialzata con l’aiuto del suo staff e ha reagito con la sua solita ironia, infatti ha subito sorriso in seguito all’accaduto. Nulla di grave quindi, dopo il concerto a Noci infatti si è recata a Ney York dove ha ricoperto il ruolo di ospite d’onore e giurata al NY Canta 2025, il Festival della Canzone italiana di New York.