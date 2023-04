Pichai (Google) contro l’Intelligenza artificiale/ “AI può essere molto dannosa”

L’intelligenza artificiale sembra esser colma di rischi. A dirlo – anche in modo preoccupato – è Sundar Pichai, Amministratore delegato di Google, che durante una recente intervista al programma televisivo “60 Minutes“, ha detto che questa pazzesca innovazione, se usata malamente, può essere “molto dannosa“.

Le parole di Sundar Pichai fanno riflettere parecchio. C’è chi dice che l’AI è fuori controllo, chi pensa che sia un ottimo strumento per accelerare i lavori, e chi invece, volti di un certo spessore come Ian Hogarth (il milionario che investì in oltre 50 startup ad intelligenza artificiale), si trova pentito della sua scelta.

Intelligenza artificiale rischi: norme come quelle sulle armi nucleari

L’intelligenza artificiale ha i suoi rischi. Così tanti, che Sundar Pichai si è dimostrato esser molto preoccupato, dato che potendo essere nelle mani di tutti, e relativamente accessibile a chiunque, per l’amministratore delegato di Mountain View, occorrerebbe attuare delle norme.

Norme che secondo il suo parere, dovrebbero essere al pari di quelle che regolamentano l’uso delle armi nucleari. Un’affermazione che se ci pensiamo, cela molte perplessità. E per dirlo l’AD di Google, due domande nascono anche spontanee, non credete?

E poi, introduce il discorso sulla competizione. Essendo l’intelligenza artificiale, nelle mani di tutti, i concorrenti per sbaragliarsi dai mercati l’un con l’altro, potrebbero ricorrere a sistemi e strategie, alquanto pericolose.

Questo rafforzerebbe ancor di più il concetto di Sundar Pichai: per contenere l’uso dell’intelligenza artificiale e i conseguenti rischi derivanti da quest’ultima, bisognerebbe applicare – e anche al più presto – delle norme di Legge.

Intelligenza artificiale e rischi: al di là dei chatbot

Se i chatbot fossero l’unico problema dell’intelligenza artificiale, probabilmente esponenti di un certo calibro, come Sundar Pichai (amministratore delegato Google), neanche si immischierebbero.

Ma i timori vanno al di là dei chatbot: il garante della privacy ad esempio, è molto preoccupato per la sicurezza dei dati degli utenti, per la discriminazione non razionalizzata da un bot, fino ad arrivare alla perdita di posti di lavoro, per non parlare dell’impatto ambientale, l’automazione della guerra, fino alle Superintelligenze.











