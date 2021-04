Pico, Lazio/ Finalista de Il borgo dei borghi 2021: a ridosso di monte Pota

Pico, borgo del Lazio in provincia di Frosinone, è uno dei paesi in gara a “Il borgo dei borghi 2021” in onda domenica 4 aprile su Rai 3. L’origine più probabile del suo nome non è altro che la volgarizzazione di “Picco“, indicante il borgo edificato alla sommità di un’altura. Secondo un’altra leggenda il nome potrebbe anche derivare da Picus, mitologico primo re del Lazio generato dal dio Saturno. Il piccolo comune di Pico sorge su una collina a ridosso di monte Pota, a cavallo tra il Lazio e la Campania. Il centro storico presenta una struttura di età medioevale con strade strette, regolari, concentriche, collegate da scalinate che si snodano attorno al castello e una cinta muraria. Numerosi sono i documenti antichi che riportano riferimenti al piccolo borgo fortificato: l’espressione “Oppidum Pica” risale al 1126 e trovasi negli “Annales Casinenses seu Anonimy Casinensis Chronicon”.

Tropea, Calabria/ Finalista de Il borgo dei borghi 2021: fondata da Ercole

Pico: cosa vedere nel borgo in provincia di Frosinone

Si accede al borgo di Pico attraverso Porta San Rocco. Seguendo le indicazioni verso il Castello, è possibile visitare la Chiesa di Santa Marina del 1000. A poca distanza si trova la Chiesa di Sant’Antonino e la Casa Landolfi. Da vedere anche il Parco Letterario Tommaso Landolfi, il 1° parco di tal genere nella Ciociaria e il 2° nel Lazio. Il Parco Letterario propone un viaggio tra le pagine dei luoghi più cari allo scrittore Landolfi, nativo di Pico. Lo scrittore descrive così il suo paese natale: “un minuscolo paese, un borgo sperduto tra le montagne (…) Siamo insomma a casa nostra, già si profilano le bizzarre e possenti sagome degli Aurunci, dietro cui è il mare di Formia e Gaeta, già si intravede quel piccolo monte Pote che getta un’ombra immane sulla mia casa…”. Clicca qui per vedere il video di presentazione di Pico

LEGGI ANCHE:

Baunei, Sardegna/ Finalista Il borgo dei borghi 2021: l'incanto del mareFinalborgo, Liguria/ Il Borgo dei Borghi, una storia complicata ma quanta bellezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA