Pico Rama, Federico Ugo ed Eva Clara figli Enrico Ruggeri/ Un musicista e due…

I figli di Enrico Ruggeri sono tre e uno di loro è un volto noto della musica e della televisione, almeno in parte. Loro sono Pico Rama, Federico Ugo ed Eva Clara e i loro destini sono stati ben diversi soprattutto perché il primo è nato dal matrimonio con Laura Ferrato mentre gli altri due sono nati dal rapporto di Enrico Ruggeri con l’attuale compagna, Elena Mirò. Pico Roma è il nome d’arte di Pier Enrico Ruggeri, il cantante e autore classe 1990, figlio di Enrico Ruggeri e con la sua stessa passione per la musica alla quale si avvicina studiando al Conservatorio Verdi sia pianoforte che canto corale. Da adolescente ripiega poi sulla musica Hip hop mentre con la compagnia teatrale del Centro Teatro Attivo realizza e interpreta alcuni spettacoli. Pico Rama è noto anche al pubblico di Rai2 perché ha preso parte a Pechino Express insieme ad un altro “figlio di..” ovvero Yari Carrisi. Il suo ultimo album risale a cinque anni fa, Locura, uscito nello stesso anno della sua partecipazione all’adventuregame di Rai2.

Pico Rama, Federico Ugo ed Eva Clara, chi sono e cosa fanno i figli di Enrico Ruggeri?

Dall’altra parte invece abbiamo i “piccoli” di famiglia ovvero Federico Ugo ed Eva Clara. Di loro non sappiamo molto e non sono di certo dei volti noti della musica o dello spettacolo, almeno non come i loro genitori. L’unica cosa che sappiamo è che i due sono nati dal rapporto tra Enrico Ruggeri e Andrea Mirò che è iniziato nel 1994, quando il primogenito del cantante aveva solo 4 anni, e quindi hanno sempre vissuto da famiglia allargata soprattutto con l’arrivo dei due fratelli. Ne sapremo di più a Oggi è un altro giorno nel pomeriggio?



© RIPRODUZIONE RISERVATA