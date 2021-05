Pico Rama, Federico Ugo ed Eva Clara: figli Enrico Ruggeri/ “Una famiglia molto rock”

Non tutti sanno che il cantante e autore Pico Rama, in realtà è un figlio d’arte. Pier Enrico Ruggeri – questo il suo vero nome – è infatti il figlio del cantante e conduttore Enrico Ruggeri. Classe 1990, oggi 31enne, è un volto noto al piccolo schermo avendo partecipato in coppia con Yari Carrisi, figlio di Al Bano Carrisi, all’edizione del 2015 di Pechino Express. I suoi grandi interessi, però, sono sempre stati la musica, il teatro e la scrittura, mondi ai quali Pico si è avvicinato sin da piccolo. Dopo gli studi in canto corale e pianoforte al conservatorio, il giovane figlio di Ruggeri inizia a interessarsi al mondo dell’hip-hop ed in contemporanea realizza alcuni spettacoli teatrali che lo vedono protagonista.

In ambito musicale il suo esordio arriva nel 2011 con il suo primo album dal titolo “La Danza della Realtà”. L’anno seguente ebbe una collaborazione con il rapper Moreno mentre nel 2013 arriva il suo secondo lavoro discografico, “Il Secchio e il Mare”. Pico Rama è nato dalla relazione tra Enrico Ruggeri e Laura Ferrato. In una intervista al Corriere del 2016, Pico aveva asserito, parlando del padre: “Me lo tengo e non lo cambierei con nessun altro”. “Ho cercato di crescerlo senza pressarlo con le mie aspettative e ora è talmente responsabile che mi fa la morale come il figlio del Perozzi in Amici Miei”, aveva detto il cantante al quale il primogenito gli aveva fatto eco: “Sono stufo di dare io consigli a lui. Sto cercando di smettere. Dare consigli è una pessima dipendenza”.

PICO RAMA, FEDERICO UGO ED EVA CLARA: I TRE FIGLI DI ENRICO RUGGERI

Dopo Pico Rama, Enrico Ruggeri ha avuto altri due figli dalla attuale compagna Elena Mirò: Federico Ugo ed Eva Clara. I due sono i piccoli di casa e sono nati rispettivamente nel 2005 e nel 2010. La loro è considerata “una famiglia molto rock”, come dichiarato dalla Mirò. Ad unirli tutti è proprio la passione per la musica e per ciò che ha a che fare con il mondo dell’arte. Ovviamente sul conto dei piccoli Ruggeri non si sa molto anche alla luce della loro tenera età. Più espansivo, il cantante, lo è stato rispetto al suo rapporto con il primogenito. In occasione di una vecchia puntata de L’Arena di Massimo Giletti, Ruggeri aveva spiegato che tipo di padre fosse ed aveva parlato di Pico Rama asserendo: “Beh, diciamo che non l’ho mai lasciato in un angolo a piangere in metropolitana. Diciamo che ero il padre che andava a prendere il figlio per portarlo a prendere lo zucchero filato. Poi però ci ha unito la musica. Quando ho iniziato a portarlo ai primi concerti c’è stato il contatto”. E parlando proprio di Pico aveva aggiunto: “Mio figlio è un tipo particolare, ecco”.

