Pico Rama figlio Enrico Ruggeri/ “Come lacrime nella pioggia” è il loro primo singolo

Pico Rama, figlio di Enrico Ruggeri, ha ereditato l’amore per la musica del padre ed è al suo fianco che ha deciso di co-produrre “Come lacrime nella pioggia”, il primo singolo del suo ultimo disco, dal titolo Alma. “Una bella soddisfazione: lui aveva scritto la musica e me l’ha fatta ascoltare, a me è piaciuta e così le ho cucito addosso il testo. Non abbiamo lavorato gomito a gomito, ma il risultato mi soddisfa”, ha detto il cantautore parlando del lavoro con il figlio. Oggi, sabato 16 novembre 2019, Enrico Ruggeri sarà alla guida di Una storia da cantare, la prima di tre serate dedicate al mondo della musica e in onda su Rai 1. Questa volta non lo vedremo sotto ai riflettori con il suo primogenito, nato dal matrimonio con la prima moglie Laura Ferrato, ma la collaborazione artistica fra i due è evidente anche nel pensiero malinconico che hanno messo in luce nel singolo scritto a quattro mai. “Fin da quando ho iniziato ho capito subito due cose: che non avrei mai riempito lo stadio di San Siro e che non sarei mai sparito”, ha detto Ruggeri. Un sentimento da cui tuttavia Pico in passato ha preso le distanze, definendosi più che altro “un buffone sacro”. Durante la sua partecipazione a Pechino Express, il figlio di Enrico ha sottolineato di non potersi associare ad alcun gruppo in particolare. “Anche in modo in cui esprimo il mio modo di essere è molto personale”, ha detto a Vanity Fair.

Pico Rama figlio Enrico Ruggeri, addio ai social per…

Niente più social per Pico Rama, ovvero Pier Enrico Ruggeri, il figlio del noto cantautore. Sempre schivo a mettersi in mostra, il ragazzo ha deciso di interrompere la sua attività su Facebook già nel settembre del 2017, a breve distanza dalla sua partecipazione a Pechino Express al fianco di Yari Carrisi, il figlio di Al Bano. Dopo aver riscosso un forte successo per il suo modo di essere così originale, Pico Rama si è dato alla nebbia ed ha preferito dedicarsi solo alla musica. “Pico aveva la musica, quasi tutta, e una sola frase: ‘La paura che mi prende parte dal profondo di me’. Il resto è mio”, ha detto poco tempo fa il padre Enrico Ruggeri a La Stampa, parlando dell’ultimo lavoro a due con il figlio, il singolo Come lacrime nella pioggia. Alle spalle Pico Rama ha invece due dischi: Il secchio e il mare e Locura. Anche se tarda a realizzare un progetto artistico tutto suo, ha deciso di collaborare con tanti altri artisti, fra cui Charles Kablan, ex concorrente di The Voice of Italy, secondo classificato nell’edizione 2016. Pico Rama infatti si sono presentati sul palco di Lecco lo scorso maggio, durante il Festival della Letteratura di Mandello del Iario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA