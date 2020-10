Picone non c’e a Striscia la notizia: ha il Covid?/ Ficarra insieme a Militello

Valentino Picone, il famoso comico facente parte del duo “Ficarra e Picone”, è risultati essere positivo al coronavirus. Di conseguenza il presentatore siciliano non sarà presente questa sera negli studi di Striscia la Notizia, seduto dietro al classico bancone, per la conduzione della puntata odierna. A dare l’annuncio è stato lo stesso tg satirico di Canale 5, attraverso i proprio social: “Stasera dietro al bancone di Striscia la Notizia ci sarà l’inedita coppia formata da Salvo Ficarra e Cristiano Militello. Valentino Picone, risultato positivo al test sierologico rapido e in attesa dell’esito del test molecolare, seguirà la puntata da casa in via precauzionale”. Come anticipato già dallo stesso programma di Antonio Ricci, al timone della punta di oggi vi sarà l’inedita coppia formata da Salvo Ficarra e Cristiano Militello, quest’ultimo, re degli striscioni e dei vari strafalcioni sul web, sui cartelli, sulle insegne dei negozi e via discorrendo.

PICONE HA IL COVID: GIORNATA DI ANNUNCI, ANCHE LILLO E GERRY SCOTTI

Ricordiamo che Striscia la Notizia è un programma che non viene trasmesso in diretta tv, ma la puntata viene registrata il giorno stesso della messa in onda. Valentino Picone ha probabilmente effettuato il tampone questa mattina, risultando positivo, di conseguenza non ci sarà. A questo punto ci si domanda se non vi siano altri casi di covid negli studi di Mediaset, tenendo conto che anche Gerry Scotti, altra notizia di oggi, ha annunciato di aver preso il covid-19 (notizia resa pubblica sulla sua pagina Instagram). Una giornata decisamente funesta per il coronavirus e gli artisti italiani, visto che, è sempre notizia di oggi, la positività di Lillo Petrolo, attore comico del duo “Lillo e Greg”, che ha spiegato di aver contratto l’infezione dopo aver fatto una “cavolata”. “È una cosa che dura venti giorni con dolori fortissimi alle ossa e alle ginocchia. A differenza di tanti altri io so perché me lo sono preso, so di aver fatto una str… e non la rifarei, anche perché proprio per questo ho preso il virus”.



