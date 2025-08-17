Su Rai3 va in onda il film con il mitico Bud Spencer, Piedone d'Egitto: la trama della pellicola, il cast completo ed alcune curiosità

Bud Spencer protagonista nel film Piedone d’Egitto

Domenica 17 agosto 2025 sarà trasmesso, nel pomeriggio di Rai 3, alle ore 14.30, il film d’azione commedia intitolato Piedone d’Egitto. È il quarto e ultimo film della quadrilogia Piedone, prodotta nel 1980 dalla Merope Film e diretta, come tutta la saga, da Steno, grande regista e padre dei fratelli Enrico e Carlo Vanzina. La parte musicale è affidata ai fratelli De Angelis, Maurizio e Guido, con i quali Steno aveva già iniziato a collaborare nel 1973 con “Il terrore con gli occhi strabici”.

Genitori di Alessio Loparco di Temptation Island preoccupati: "Sparito da 7 mesi"/ L'allarmante appello

La star di Piedone d’Egitto è interpretata ancora una volta dal grande Bud Spencer che, insieme al regista, tornerà nella serie tv Big Man. Cast: Enzo Cannavale, Baldwin Dakile, Angelo Infanti, Cinzia Monreale, Leopoldo Trieste e Karl-Otto Alberty. Piedone d’Egitto prende il via in un laboratorio in Italia, dove un brillante ricercatore ha compiuto una scoperta: uno scarafaggio microscopico in grado di individuare i giacimenti di petrolio avvicinandosi al “nero oro”.

Patrimonio Pippo Baudo: a quanto ammonta?/ Proventi da 50 anni di carriera e non solamente

Una novità che trasformerà l’energia a livello internazionale non passò inosservata. Un potente emiro mediorientale, affamato del potenziale finanziario dell’insetto, commissiona il rapimento dello scienziato per impadronirsi del segreto. Il ruvido ma onesto commissario Rizzo viene incaricato dell’indagine.

Infine, con il fedele brigadiere Caputo e un giovane complice, se ne va nel Nordafrica, dove scoprirà un mondo di sabbia, segreti e culture lontane. Tra mercati affollati, deserti incandescenti e villaggi in movimento, la squadra affronta ostacoli e stratagemmi, mentre cerca di scovare il nascondiglio del rapitore.

Rosamunde Pilcher: quattro palloncini e un funerale, Canale 5/ Trama e cast del film (17 agosto 2025)

Durante il viaggio, Piedone fa amicizia con i capi locali, che lo benedicono con la fiducia dei membri della tribù, i quali gli danno indicazioni per la marcia e punti di passaggio in una terra pericolosa. Dopo una serie di avventure da cappa e spada, s’introduce nella roccaforte del malvagio Zakar, dove il professor Cerullo è tenuto prigioniero. Con astuzia e forza, Rizzo salva lo scienziato e sventa i piani dell’emiro. La squadra fa ritorno in Italia, con una botte piena di vino… e non solo.

Piedone d’Egitto, le curiosità sul film ed un piccolo grande record

Tanto per cominciare, è l’ultimo capitolo di una saga molto apprezzata dal pubblico italiano, iniziata nel 1973 con Piedone lo sbirro, proseguita con Piedone a Hong Kong nel 1975 e Piedone l’africano nel 1978. Riporta sullo schermo il giovane Bodo, visto già nel film africano.

Questa volta il ragazzo non è solo un alleato, ma diventa un vero e proprio membro chiave della squadra e fa la sua parte durante la missione in Egitto. Nonostante fosse l’ultimo della serie, il film Piedone d’Egitto tenne desta la curiosità del pubblico salendo al 34º posto nella lista dei film più visti di quella stagione cinematografica.

Dopo decenni, l’eredità del commissario Rizzo è ancora viva e nel 2024 è uscito uno spin-off televisivo intitolato Piedone – Uno sbirro a Napoli, con protagonista l’attore napoletano Salvatore Esposito, che interpreta Vincenzo Palmieri, un giovane poliziotto cresciuto con gli insegnamenti del leggendario Rizzo. Infine, il sito “bloopers.it” rivela alcune lacune di scena in Piedone d’Egitto: ad esempio, quando il protagonista arriva al mercato del Cairo, sul furgone si vedono riflesse le luci del palcoscenico.