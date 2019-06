Piedone l’africano/ Su Rai 3 il film con Bud Spencer (oggi, 23 giugno 2019)

Piedone l’africano andrà in onda su Rai 3 nel pomeriggio di domenica 23 giugno, alle ore 15.50. Si tratta di un film di genere giallo diretto nel 1978 da Steno (Guardie e ladri, un americano a Roma, Febbre da cavallo) ed interpretato da Bud Spencer (Lo chiamavano Trinità, Più forte ragazzi, Non c’è due senza quattro), Enzo Cannavale (Nuovo Cinema Paradiso, 32 dicembre, La signora gioca bene a scopa?) e Dagmar Lassander (Il rosso segno della follia, Femmina ridens, La lupa mannara). Steno e Bud Spencer hanno collaborato diverse volte in precedenza, negli altri film della saga di Piedone e lavoreranno di nuovo insieme nel 1982 sul set di Banana Joe, uno dei film più noti interpretati da Bud Spencer senza il suo compagno di sempre, Terence Hill.

Piedone l’africano, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama di Piedone l’africano. Il Commissario Rizzo (Bud Spencer) della polizia di Napoli, detto Piedone, viene contattato da un collega sudafricano che ha preziose informazioni su un traffico di droga e di diamanti. Quando Piedone si presenta all’appuntamento con il collega straniero però trova quest’ultimo cadavere. Per indagare sulla faccenda Piedone decide di partire per il Sud Africa, dove incontra Bodo (Baldwin Dakile), il figlio del poliziotto assassinato, a cui finisce ben presto per affezionarsi. A Johannesburg Piedone ritrova anche Caputo (Enzo Cannavale), ex brigadiere napoletano trasferitosi in Sud Africa per lavorare in un ristorante italiano. Le indagini partono proprio dal ristorante, di proprietà di Smollet (Joe Stewardson), ricchissimo imprenditore che si occupa proprio di diamanti. Questi invita Piedone in una sua residenza dove ha organizzato una battuta di caccia con alcuni facoltosi amici. Qui però cominciano una serie di pericolosi attentati ai danni proprio del poliziotto napoletano. Qui Piedone conosce Spiros (Werner Pochath), uno dei collaboratori più stretti di Smollet. Facendo credere ai due di essere disposto a lasciarsi corrompere, Piedone riesce ad entrare nell’organizzazione che gestisce il traffico internazionale di diamanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA