Piepaolo Pretelli e Giulia Salemi preso sposi/ La benedizione della suocera Fariba Tehrani

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli presto potrebbero convolare a nozze

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono pronti per i fiori d’arancio secondo il settimanale nuovotv. Ancora niente di ufficiale, ma i rumors intorno alla loro relazione sembrano tutti confermare quella direzione. Dopo le vacanze trascorse in Basilicata assieme alla famiglia Pretelli, i dubbi che circolavano sembrano essere ormai alle spalle. Il 26 dicembre festeggeranno due anni di fidanzamento e quale regalo migliore se non un bell’anello al dito della giovane Giulia?

Pierpaolo e Giulia si sono conosciuti all’interno delle mura della casa del Grande Fratello. Lui all’inizio aveva preso una sbandata per l’ex di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, ma poi lei non è mai voluta andare oltre una tenera amicizia. L’amore con Giulia è scoppiato poco dopo e anche fuori dalla casa il loro rapporto non è tramontato. Un po’ di diffidenza da parte della famiglia di lei, in particolare da parte della madre c’è stato. Diffidenza della suocera Fariba Tehrani che ha affermato: “all’inizio non mi piacevi, ma poi piano piano ho decifrato il lucchetto del mio cuore. Vedo la luce nei tuoi occhi ogni santo giorno quando guardi la mia Giulia.”

Pierpaolo e Giulia vivono un periodo d’oro

Con anche la benedizione della suocera, insomma, non sembrano esserci più ostacoli. I due stanno anche vivendo una situazione lavorativa molto soddisfacente. Lei è tornata al Grande Fratello in qualità di esperta social, dopo aver condotto il programma Salotto Salemi in onda su Mediaset Infinity nel 2021. Inoltre, adesso la Salemi, è sbarcata anche in radio su R101. Pierpaolo conduce, assieme a Soleil Sorge, il Grande Fratello Vip Night che va in onda su canale 5 subito dopo le puntate, il lunedì e giovedì notte.

Insomma, sia Giulia che Pierpaolo vivono un periodo d’oro e niente di meglio potrebbe suggellare questa unione se non una promessa di matrimonio che magari potrebbero celebrare dopo la fine della stagione televisiva, in estate. Ancora, però, manca la richiesta ufficiale. Tra le altre cose è arrivato anche il benestare dell’ex di Pierpaolo, Ariadna Romero, dalla cui relazione è nato anche un figlio: Leonardo, nel 2017. E c’è da dire che Leonardo e Giulia hanno stretto un ottimo legame: i due passano molto tempo assieme, tra coccole e dolcezze.

