Piepaolo Spollon/ È fidanzato? Il gossip su Angela: “Mi innamoro facilmente di tutto”

Pierpaolo Spollon è l’ospite della nuova puntata de I Soliti Ignoti, il game show condotto da Amadeus su Rai 1. Il giovane attore cercherà di indovinare il parente misterioso di questa sera e aggiudicarsi il montepremi da devolvere poi in beneficenza. Spollon è ben noto al pubblico di Rai 1, essendo uno dei protagonisti della serie televisiva “Doc- Nelle tue mani”, accanto a Luca Argentero. L’attore interpreta Riccardo Bonvegna, uno specializzando al primo anno di medicina interna. Prima di Doc, l’attore ha fatto il suo esordio nel 2009 con “Nel nome del Male”, una miniserie televisiva. Lo abbiamo poi visto in altre fiction di grande successo come La Porta Rossa”, “L’Allieva” e “Che Dio ci Aiuti”.

Pierpaolo Spollon è fidanzato? Il gossip e le parole dell’attore

Se la carriera di Pierpaolo Spollon è ben nota a tutti i suoi fan, ben diversa è la situazione quando si parla di vita privata. L’attore è molto riservato, soprattutto sulla sua vita amorosa. Non si sa, infatti, se sia o meno fidanzato, tuttavia circola sul web il gossip che lo vorrebbe legato ad una certa Angela di cui, però, non si hanno notizie. Va detto che Spollon non ha mai confermato di essere legato a questa donna. Dell’amore, in un’intervista rilasciata al programma Da noi… a ruota libera di Francesca Fialdini, ha rivelato: “Come dice Chet Baker io mi innamoro molto facilmente, ma di tutto”.

