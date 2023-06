Pier Francesco Forleo, morto il marito di Elisabetta Ferracini e genero di Mara Venier/ Chi era e carriera

Addio a Pier Francesco Forleo, direttore dei Diritti Sportivi Rai

Un lutto improvviso ha colpito la Rai, che ha detto addio ad uno dei suoi collaboratori. Come riporta Rai News, è scomparso a Roma la scorsa notte Pier Francesco Forleo, direttore della Direzione Diritti Sportivi. A renderlo noto è un comunicato diffuso dall’azienda. Come hanno dichiarato la presidente Rai Marinella Soldi e l’amministratore delegato Roberto Sergio, “La perdita di Pier Francesco Forleo ci lascia sgomenti. Professionista impeccabile, dalla solida e variegata esperienza professionale, era da anni un punto di riferimento nel cruciale settore dei Diritti sportivi della nostra azienda“.

Guido Bodrato è morto/ Ex deputato e ministro Dc si è spento a 90 anni

Così prosegue il comunicato Rai: “Ci mancherà non solo la sua grande capacità di analisi e direzione di aspetti finanziari e gestionali complessi, ma la sua cifra umana speciale. Affabile e signorile, Pier Francesco Forleo è stato sempre capace di un proficuo gioco di squadra, con grande giovamento dell’azienda e dei colleghi tutti, di cui ha saputo far emergere i tratti migliori, motivandoli e aiutandoli a crescere. Ai familiari i nostri pensieri e le condoglianze nostre e di tutta l’azienda“.

The Iron Sheik è morto a 81 anni/ Fu una leggenda del wrestling e campione WWE

Chi era Pier Francesco Forleo: la carriera in Rai e la vita privata

Pier Francesco Forleo, come riassunto da Rai News, era nato a Firenze nel 1962 e si era laureato in Economia e Commercio. Era entrato in Rai nel 1997, dopo aver lavorato nella Direzione Pianificazione e Controllo dell’Iri. In Rai aveva fatto parte della struttura Reporting e Controllo Operativo nella direzione Amministrazione, Finanza e Controllo. A seguire, era stato chiamato a ricoprire il ruolo di controller della Divisione Radiofonia e nel 2006 nominato Direttore degli Acquisti, coordinando operativamente dal 2010 il Codice degli appalti pubblici nei processi aziendali d’acquisto.

Astrud Gilberto è morta: addio alla "ragazza di Ipanema"/ La nipote: "Mia nonna è diventata una stella"

Da marzo 2015, infine, ricopriva il ruolo di direttore della Direzione Diritti Sportivi e membro dello Sports Rights Committee e della Sports Right Assembly dell’UER. Pier Francesco Forleo era il compagno di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier.











© RIPRODUZIONE RISERVATA