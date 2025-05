Pier Francesco Pigitore, in poche parole il papà del Bagaglino. Autore televisivo, regista e drammaturgo, ha firmato grandi successi nel corso della sua carriera televisiva e teatrale, macinando numeri da record e coinvolgendo presenze illustri tra il suo pubblico, come quella di Andreotti, uno dei principali esponenti della Democrazia Cristiana. Col Bagaglino toccò picchi di quasi quindici milioni di telespettatori, riscontrando un’attenzione mediatica totale. Poi alcuni alti e bassi, con il suo varietà messo ai margini e poi nuovamente rispolverato.

Pier Francesco Pigitore, dal canto suo, non ha mai fatto un passo indietro e ha continuato a proteggere e rinnovare la sua creatura. “Ad un certo punto ci richiamarono, perché gli inserzionisti scappavano”, racconta in una intervista al magazine Oggi, ripercorrendo gli alti e bassi del suo progetto di puntata. All’età di novanta e passa anni, Pier Francesco Pingitore si guarda indietro con grandissima soddisfazione.

Sia la carriera, che la vita privata gli hanno regalato grandi gioie, senza rinunciare a nulla. “Non mi sono mai negato niente. Ho tirato tardi tutta la vita. Matrimonio? Non mi sono sposato e anche questo forse è stato un elisir di lunga vita. Ho amato le donne al punto di risparmiare loro un marito come me”, ha rilevato il drammaturgo e regista.

Il Bagaglino resta il suo fiore all’occhiello, perché nonostante tutto è sopravvissuto trent’anni. Il picco maggiore di popolarità avviene a cavallo tra gli anni ottanta e novanta, poi un’uscita di scena che non cancella i grandi traguardi raggiunti. “Fu davvero un successo clamoroso. L’aprimmo in una cantina del centro storico, avevamo 60 posti, ma ogni sera c’era il triplo delle richieste”, rivela ancora Pier Francesco Pingitore, ripensando a chi non avrebbe scommesso un solo centesimo sul suo progetto. E invece…