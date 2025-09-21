Chi è Pier Francesco Pingitore? Il regista teatrale e ideatore del Bagaglino si racconta: dall’idea a Valeria Marini e Pamela Prati

Se si dice anni ‘90 non si può non pensare, quando si tira in ballo il mondo dello spettacolo, al Bagaglino ideato da Pier Francesco Pingitore che faceva tra i dieci e i quattordici milioni di spettatori, per non parlare degli ospiti che si sedevano in platea nello storico Salone Margherita alla presenza di talenti del calibro di Oreste Lionello, Gabriella Ferri e Pippo Franco.

Ma come è nata quest’idea? Lo ha raccontato a La Nuova Sardegna proprio l’autore e regista: “Facevo il giornalista e un giorno chiesi agli amici se non gli andava di fare un cabaret come sfogo alla routine”. Trovarono un posto dove fare lo spettacolo e da quel momento in poi fu un successo clamoroso tanto che dovettero lasciare fuori molta gente. Basti pensare che la ragazza che raccoglieva le prenotazioni disse no all’ambasciata americana che voleva quattro posti per la signora Kennedy.

Si è fatto un gran parlare della rivalità tra Pamela Prati e Valeria Marini ai tempi del Bagaglino, ma Pier Francesco Pingitore ha svelato che la prima ad andarsene è stata appunto Pamela perché le arrivò una grande offerta da Berlusconi mentre la seconda arrivò dopo che il posto di prima ballerina era vacante. Dopo aver notato il suo viso angelico e averla fatta salire sul palco la prese.

Tra i tanti personaggi che ha lanciato ci sono anche stati degli irriconoscenti, ma lui non ne vuole parlare, mentre i politici che più si divertivano erano Adrenotti e Di Pietro. Cossiga, invece, essendo Presidente della Repubblica non poteva recarsi al Salone, ma aveva fatto chiamare al Quirinale Manlio Dovì che ne faceva l’imitazione.

