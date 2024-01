Pier Francesco Pingitore, la carriera e la riservatissima vita privata/ Nel 1965 fondò lo storico Bagaglino

Pier Francesco Pingitore: la carriera e la fondazione dello storico Bagaglino

Pier Francesco Pingitore è un celebre regista, autore e sceneggiatore e il suo nome è da sempre associato ad uno dei grandi spettacoli della televisione italiana: Il Bagaglino. La popolare compagnia di varietà, che ha segnato gli anni d’oro in tv, è stata infatti fondata a Roma proprio da Pingitore con la collaborazione di Mario Castellacci, nel 1965. Abbandonata la carriera giornalistica (era caporedattore del settimanale Lo Specchio), ha così deciso di tuffarsi nel mondo dello spettacolo e diventare autore e regista per cinema, cabaret e teatro.

Il Bagaglino è stato subito un grande successo e, nei numerosi spettacoli di cabaret che hanno caratterizzato l’intrattenimento televisivo di quegli anni, ha anche lanciato volti che sono ora icone del piccolo schermo. Non solo Pippo Franco, Oreste Lionello e Leo Gullotta, ma anche Valeria Marini e Pamela Prati, Martufello, Gabriella Ferri e tanti altri. “Come fare il grande varietà? La ricetta non c’è mai ma ci sono degli elementi, la buona musica, dei testi giusti e delle belle donne […]”, aveva dichiarato in un’intervista a Uno Mattina Estate nel luglio 2023.

Pier Francesco Pingitore: la vita privata conservata lontano dai riflettori

Ma, oltre alla carriera professionale di Pier Francesco Pingitore, cosa sappiamo della sua vita privata? Se la sua ascesa artistica e il grande contributo offerto allo spettacolo e alla televisione italiana sono ormai noti a tutti, ben diverso è il discorso legato alla sua sfera più intima e personale. Pingitore, infatti, è sempre stato piuttosto riservato in tema di sentimenti e ha sempre preferito non mettere in pubblica piazza il lato più privato della sua vita.

Non sappiamo se abbia una moglie o una compagna poiché non ci sono sufficienti informazioni a tal riguardo: l’unica disponibile, per quanto concerne la sua sfera privata, è che ha una figlia di nome Donatella.

