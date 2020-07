Pier Francesco Pingitore/ “La soubrette? Non è solo talento” (C’è tempo per)

Pier Francesco Pingitore ospite di C’è tempo per, il programma televisivo italiano, spin-off di Unomattina Estate, condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi su Raiuno. Il padron del Bagaglino è pronto a raccontarsi tra vita professionale e privata rivelando anche alcuni retroscena sulle showgirl che ha lanciato nel suo celebre show trasmesso dallo storico Salone Margherita di Roma. Come dimenticare, infatti, Pamela Prati e Valeria Marini, star indiscusse del Bagaglino che per decenni è stato uno dei programmi cult del piccolo schermo grazie anche all’intuizione di Pingitore che ha puntato proprio sulla bellezza femminile. Intervistato da Il Giornale (data 01 dicembre 2018), il regista parlando proprio del ruolo della soubrette all’interno del suo show ha precisato: “Come si fa, mi chiedete? E’ quello che, pur avendone trovate tante, ancora mi domando anch’io. La soubrette è un dono che ogni tanto arriva. Di cui però bisogna prendere tutto: talento, fascino, presa sul pubblico, ma anche capricci, bizze, pretese, che a volte non fanno proprio benedire il momento in cui quel “dono” è arrivato. Ma in genere, tra attivo e passivo, il saldo è sempre positivo. Almeno se ricordo bene…”.

Pier Francesco Pingitore: “talento? Mi sono sbagliato raramente”

Non solo il patron del Bagaglino, Pier Francesco Pingitore è anche un regista, drammaturgo, sceneggiatore e autore televisivo dal fiuto inconfondibili a cui si deve la scoperta di tantissimi talenti del mondo dello spettacolo. Parlando proprio di talento, Pingitore ha dichiarato al Giornale (data 01 dicembre 2018): “esaminando i provini si trovano tanti artisti, magari anche bravi. Poi un giorno invece s’incontra quello che fa accende una lampadina. Non è solo questione di talento, dal quale comunque non si può prescindere, ma di un qualcosa in più, che oggi si chiama “carisma”, ieri “magnetismo” o “fascino”, e domani chissà come si chiamerà, ma che solo taluni sprigionano. Si vede subito, in questa cernita mi sono sbagliato raramente, nella mia ormai lunghissima vicenda…”. Una cosa è certa Pingitore è uno di quelli che ci mette sempre la faccia, anche quando si tratta di parlare di politica come quando a ilprimatonazionale.it (12 febbraio 2019) ha detto: “in Italia si è automaticamente di destra, solo perché non ci si genuflette davanti al totem della sinistra. Noi siamo dei benemeriti. Se non mettiamo da parte le letture interessate della storia, questo Paese continuerà a rimanere intrappolato nel proprio retaggio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA