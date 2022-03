Pier Francesco Zazo, chi è?/ Ambasciatore italiano in Ucraina salva 20 bambini

Donne, bambini e anziani sono i più colpiti della guerra in corso tra Russia e Ucraina, con l’invasione ordinata dal Cremlino tramite bombardamenti e armi da fuoco. L’Italia è al lavoro per mettere in salvo la popolazione ucraina e l’ambasciatore Pier Francesco Zazo si è reso protagonista di un grande gesto, applaudito anche dal premier Mario Draghi.

Come riportato dai colleghi dell’Ansa, nel trasferimento dell’ambasciata d’Italia da Kiev a Leopoli, Pier Francesco Zazo è riuscito a portare in salvo anche circa venti minori, tra questi sei neonati. L’agenzia di stampa sottolinea che l’ambasciatore aveva accolto questi bambini in questi giorni perché privi di un posto sicuro dove stare. Ricordiamo che il rappresentante nostrano è stato l’ultimo diplomatico europeo a trasferire l’ambasciata a Leopoli a causa dell’escalation delle ultime ore.

CHI È PIER FRANCESCO ZAZO

Nato a Benevento il 13 settembre del 1959, Pier Francesco Zazo ha iniziato la sua carriera diplomatico nel febbraio del 1985 da volontario, per poi ricoprire diversi incarichi. Dal 1988 ha svolto il suo primo incarico all’estero all’Ambasciata d’Italia a Seoul in Corea del Sud, mentre nel 1999 ha ricoperto l’incarico di Consigliere all’Ambasciata d’Italia a Kiev, successivamente è stato Consigliere commerciale all’Ambasciata d’Italia a Mosca, Federazione Russa. Dal 2013 è stato Ambasciatore d’Italia a Canberra, Australia, accreditato anche in Papua Nuova Guinea, Vanuatu, Nauru, Isole Figi, Isole Salomone e Micronesia. Nel 2018 il ritorno in Italia con diverse altre esperienze, basti pensare alla nomina a Inviato Speciale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionali per gli Stati insulari del Pacifico e Coordinatore per il Trattato Antartico alla Direzione Generale per la Mondializzazione e le questioni globali. Ricordiamo che Pier Francesco Zazo è ambasciatore della Repubblica Italiana in Ucraina da poco tempo, per la precisione gennaio 2021. Il suo impegno in questi giorni drammatici è stato elogiato da molti, il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha annunciato la cittadinanza onoraria: «Proporrò alla mia amministrazione di dare la cittadinanza onoraria all’ambasciatore italiano in Ucraina, Pier Francesco Zazo. E’ nato a Benevento e io e tutti i cittadini siamo orgogliosi di lui. Ovviamente la mia speranza è che il conflitto finisca presto e che la situazione permetterà a Zazo di tornare in Italia», le sue parole ad Agi.

