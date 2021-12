Pier Luigi Lopalco/ “Omicron? Non dobbiamo spaventarci più di tanto”

«Dal Regno Unito ci arrivano queste notizie in parte buone e in parte cattive. Questa è una variante molto contagiosa, può arrivare ad essere da tre a otto volte più contagiosa della Delta. Questo virus riesce a sfuggire al sistema immunitario di chi si è già ammalato, le persone quindi sono possono reinfettare»: così Pier Luigi Lopalco ai microfoni di Oggi è un altro giorno.

L’epidemiologo si è soffermato sulla variante Omicron ed ha tenuto a sottolineare un dettaglio: «La buona notizia è che ci sono i vaccini e che si è visto che con tre dosi di vaccino la protezione rimane ancora alta». Pier Luigi Lopalco ha poi rimarcato sulla letalità di questa mutazione: «Non possiamo dire che sia meno letale. Io penso che la gravità della malattia sia più o meno quella della Delta».

PIER LUIGI LOPALCO SULLA VARIANTE OMICRON

Pier Luigi Lopalco ha proseguito la sua analisi sulla variante Omicron: «Quello che possiamo dire in questo momento è che nel Regno Unito hanno pensato che a metà dicembre i casi di Omicron siano pari a quelli di Delta. Questo succederà nelle settimane successive anche nel nostro Paese. Non dobbiamo spaventarci più di tanto». Infine, una battuta su come si comporterà in occasione delle feste natalizie: «A casa mia sono tutti vaccinati. Io cerco di convincere chi non è vaccinato, ci sono riuscito fino adesso».

