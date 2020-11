Pier Mario Simula, marito Diego Passoni/ “Con te mi sento di formare una casa”

Pier Mario Simula è il marito di Diego Passoni, il conduttore radiofonico di programmi di successo come “Pinocchio”. Un amore importante che lo scorso 24 giugno è stata celebrato come tutti i grandi amori con un matrimonio che la coppia ha voluto condividere con i propri familiari ed amici più cari. Dopo 8 anni di amore, Diego Passoni ha detto “si” al suo compagno nella splendida location del Palazzo Reale di Milano. Una grandissima emozione per il conduttore che ha voluto unirsi civilmente al compagno di vita esercitando così un diritto a lungo negato, ma che oggi finalmente è accessibile a tutti. Una cerimonia che è proseguita da Palazzo Reale a Milano in una bellissima location: il giardino di Al Fresco dove hanno festeggiato con tutti i parenti ed amici con una cena e poi con un party. “Abbiamo imparato a conoscerci, supportarci e sopportarci. Con te mi sento di formare una casa” è stata la promessa pronunciata dal compagno Pier Mario. Anche Diego ha promesso il suo amore eterno al suo compagno: “ti prometto di tenerti la mano quando, correndo più forte di me, mi porterai lontano e quando i tuoi passi saranno più lenti e avrai bisogno di una spinta”. Un momento emozionate accompagnato solo dal suono di un’arpa e un pianoforte e la promessa finale “questi siamo noi” con tanto di hashat #thisisus.

Pier Mario Simula e il marito di Diego Passoni: “questi siamo noi”

Il matrimonio fra Pier Mario Simula e Diego Passoni era nell’aria da diverso tempo, visto che il conduttore aveva più volte raccontato: “se c’è amore, ci si sposa”. Una gioia immensa per il conduttore radiofonico che, ospite del programma di interviste “L’Assedio” di Daria Bignardi, ha raccontato come e quando ha scoperto di essere gay: “a 19 anni sono stato in Convento per quasi due anni. Chi va in Convento non scappa, ma sei con te con tante ore di silenzio, tant’è che io ho capito lì di essere omosessuale in un modo molto chiaro: mi sono innamorato senza essere corrisposto.” Ho avuto un incontro in adolescenza con un prete di strada e mi sono avvicinato ad un tipo di vita e di aggressione più sana e lì cominci a farti delle domande. Ad un certo non volevo dei figli, non avevo una fidanzata e quello non mi sembrava una cosa per me. Ho capito di essere omosessuale lì in modo molto chiaro, mi sono innamorato e non corrisposto. A quello punto ho deciso di asciare quella vita per capire che cosa volesse dire questo amore nei confronti di un uomo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA