Pier Paolo Pasolini, amico Dacia Maraini/ “Ora vive solo dentro i miei occhi”

L’amicizia di Dacia Maraini e Pier Paolo Pasolini

Dacia Maraini è stata una delle amiche più strette di Pier Paolo Pasolini. In occasione del centenario della nascita dello scrittore (5 marzo 1922), l’amica gli ha dedicato un libro in forma epistolare, “Ciao Pier Paolo”. La Maraini ricorda i momenti salienti della vita di Pasolini, fino alla sua tragica morte, il 2 novembre 1975. Nel libro la scrittrice ricorda i frequenti viaggi in Africa con Pasolini e Moravia, suo compagno di vita per 15 anni: “In un villaggio, sotto un baobab, trovammo un morto. Lo stregone lo interrogava strattonandolo: chi è stato a ucciderti? È stato lui? Se la testa cadeva a destra, voleva dire no, se cadeva a sinistra, sì. Mangiavamo scatolette da tre giorni, e incontrammo un vecchio che vendeva uova. Ne comprammo venti. Alla sera le aprimmo pregustando una frittata: erano piene di sabbia. Il vecchio ci aveva ingannati”, ha ricordato al Corriere della Sera.

Dacia Maraini: “Pasolini non fu ucciso da Pino Pelosi”/ “L'hanno ammazzato altri...”

Dacia Maraini sogna ancora Pasolini

Dacia Maraini ricorda anche l’innamoramento di Pier Paolo Pasolini per Maria Callas: “In ogni donna lui vedeva la madre: possederla sarebbe stato come un incesto. Pier Paolo e Maria Callas erano innamoratissimi. Nella vita era tenera, affettuosa, insicura, fragilissima. Non era intellettuale, ogni tanto le scappava un’ingenuità, e Pier Paolo la rimproverava, bonario: Mariaaa…”, ha rivelato sulle pagine del Corriere della Sera. La scrittrice ha ammesso di sognare spesso l’amico scomparso: “È sempre il giovane cinquantenne che frequentavo: bello, piccolo, ben fatto. Ora vive solo dentro i miei occhi. Nei sogni vuole riprendere a fare cinema”. Ai temi della relazione con Moravia, i due scrittori dividevano con l’amico Pasolini anche la casa di Sabaudia.

