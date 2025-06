Chi è Pier Paolo Pasolini, autore della poesia "Appendice I" nell'Analisi del testo della traccia A1 di Prima Prova Maturità 2025: cosa sapere, i temi

PASOLINI PROTAGONISTA DELL’ANALISI DEL TESTO ALLA PRIMA PROVA DI MATURITÀ 2025: LA SCELTA A SORPRESA

Fuori da qualsiasi toto-tema, Pier Pasolini è il protagonista della traccia A1 della Prima Prova di Maturità 2025: una scelta davvero a sorpresa, specie perché riguarda una poesia da affrontare nell’Analisi del testo, non esattamente i “classici” Ungaretti, Montale, Calvino eccetera. Regista, poeta, intellettuale, uomo critico e fortemente incline al “politicamente scorretto” (anche se all’epoca non si sarebbe detto in questi termini), il grande P.P.P spunta come proposta del Ministero nella traccia A1 del tema di italiano oggi consegnato in Prima Prova di Maturità 2025.

“Appendice I del Diario” è la poesia scelta per la traccia, composta da Pier Paolo Pasolini tra il 1945 e il 1947 all’interno di riflessioni intime dove l’autore mette al centro tanti dei temi poi sviluppati nel corso della carriera più avanti: il senso tragico della storia, il contrasto tra mondo contadino e sviluppo di un Paese devastato da guerra e ideologie.

Resta una scelta molto complessa, specie perché la poetica di Pasolini non sempre viene affrontata al meglio durante il programma del quinto anno delle Superiori: a 50 anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini i vari toto-temi davano una possibilità per l’autore di essere inserito in qualche traccia tra testo argomentativo e tema di attualità, mentre molto meno “quotato” era la possibilità di avere una poesia in Analisi del testo.

CHI È PASOLINI E COSA È UTILE SAPERE PER AFFRONTARE LA TRACCIA A1

Di sicuro occorre fare attenzione alle domande richieste nella traccia A1 per evitare di finire “fuori tema”, legandosi molto a quanto viene inserito nella poesia e da lì partire per un’analisi a fondo sul pensiero di Pier Paolo Pasolini: chi è, cosa pensa e quale carriera avuta sono elementi sicuramente utili per sviluppare la traccia, ma occorre – in quanto Analisi del testo – rimanere molto aderenti alla poesia e ai materiali messi a disposizione nella Prima Prova di Maturità 2025.

Un testo introspettivo che fa da sfondo per il “protagonismo” critico avuto poi da Pasolini sia al cinema che nelle rappresentazioni culturali e poetiche: uno dei pensatori maggiormente critici del suo tempo, in grado di essere “scomodo” tanto a destra quanto a sinistra, dall’animo profondamente religioso pur non riconoscendosi nella fede cattolica (ma essendo molto affascinato dalla testimonianza cristiana nella storia). Pier Paolo Pasolini è una “sfinge”, un mistero che si annoda da decenni, ma è in realtà un uomo dal pensiero fulgido e sempre al passo coi tempi.

Morto in circostanze tragiche (alimentando misteri, indagini e teorie complottiste non sempre veritiere), ucciso in maniera brutale la notte del 2 novembre 1975 sulla spiaggia di Ostia: il suo rapporto con l’omosessualità all’epoca lo rese ancora più “istrionico” come personaggio, criticato e amato al contempo. Per svolgere al meglio la traccia sulla poesia “Appendice I” occorre fare attenzione a non “uscire dal seminato” iniziando a parlare di Pasolini se non vi sono connessioni strette con le domande della traccia: viene richiesto un’analisi sulla relazione che l’autore aveva con la propria esistenza, paragonando la sua poetica con altri autori dell’epoca, facendo riferimento al contesto degli anni Quaranta e senza ancora tutta la prosa degli anni impegnati successivi.

Pasolini nella poesia senza titolo affronta la complessità dell’animo umano con intimità e “umiltà”: dal trascorrere del tempo alla relazione con la natura, i temi citati nella Analisi del testo A1 della Maturità 2025 riemergono con forza anche negli anni a venire per le opere pasoliniane e sono dunque interessare da conoscere in una poetica ancora agli albori per un ventenne già brillante e culturalmente versatile come era Pier Paolo Pasolini agli inizi degli anni Quaranta.