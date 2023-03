Pier Paolo Peroni, Alice e Romeo, compagno e figli Syria/ “Il perno della mia vita”

Syria e la sua bellissima famiglia: “con voi vivo di emozioni senza precedenti”

Pier Paolo Peroni, Alice e Romeo sono il marito e i figli di Syria, la cantautrice romana che ha trionfato al Festival di Sanremo nel 1996 e 1997. Proprio grazie alla musica Cecilia Cipressi, questo il vero nome della cantante, ha conosciuto il marito di professione produttore discografico. Una bellissima storia d’amore suggellata anche dalla nascita di due splendidi figli: Alice, la primogenita nata nel 2001, e poi Romeo nato nel 2012. Proprio la cantante parlando del suo ruolo di mamma ha confessato dalle pagine di Grazia: “sono una mamma che ha avuto la prima figlia a 24 anni e il secondo 10 anni dopo. Ho sperimentato l’incoscienza di diventare madre da giovane, e le ansie del farlo da adulta”.

Parlando della figlia Alice ha rivelato: “Ci assomigliamo, ma lei vive la musica in maniera più adulta, la assorbe in un altro modo. Le interessa soprattutto l’aspetto produttivo. È una ragazza in gamba, altruista, generosa e sensibile. Sono fiera di lei”. La cantante è legatissima alla famiglia che considera il perno della sua vita: “date un senso ad ogni momento delle mie giornate, mi fate ridere, piangere, commuovere, vivere di emozioni senza precedenti… Vi auguro di tenervi per mano per sempre, di sostenervi in ogni momento, di tenervi stretti in ogni dove”.

Syria e l’amore per Pier Paolo Peroni

Syria e Pier Paolo Peroni sono legati da tantissimi anni e tra i due, nonostante 18 anni di differenza, tutto procede alla grande. “Stiamo insieme da 16 anni, non siamo perfetti, ma quando guardiamo indietro ci complimentiamo a vicenda… Quando sono lontana da lui mi sento sola. Non potrei mai pensare alla mia vita con un’altra persona. Mi ha migliorata, mi ha insegnato il rispetto per il lavoro e la curiosità. Mi ha dato il ritmo della vita, educato alla profondità. Se oggi sono in grado di scegliere da sola, è anche grazie a lui” – ha raccontato la cantante dalla pagine di Grazia.

