Pier Paolo Peroni, compagno Syria/ “Non siamo perfetti, ma ci completiamo”

Pier Paolo Peroni è il compagno di Syria, la cantante di “Sei tu” ospite della nuova puntata di “C’è tempo per” in onda lunedì 27 luglio 2020 su Raiuno. Conosciuto con il nome di Pierpa, Peroni è legato sentimentalmente alla bravissima interprete da circa sedici anni; un amore importante suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli: Alice e Romeo. In realtà Pierpa è conosciutissimo nel mondo della musica essendo un disc jockey di successo, ma anche produttore discografico e manager di successo. Classe 1959, Pier Paolo Peroni ha cominciato a soli 25 anni a lavorare come dj al Piper di Roma, il celebre locale che ha lanciato artisti del calibro di Patty Pravo. Proprio nei locali ha incontrato un giovanissimo Lorenzo Cherubini con cui è nata una profonda amicizia e che l’ha introdotto al mondo di Deejay Television. A raccontarlo è stato proprio il compagno di Syria che a imilanesisiamonoi ha detto: “a un certo punto mi chiama Jovanotti e mi dice: “C’è Claudio Cecchetto che ha bisogno di uno che faccia Deejay Television, tu hai voglia di venire su a Milano? Gli ho detto che sei fortissimo, che sai tutto di musica. Secondo me è perfetto per te”. Io ci ho pensato, boh, forse dodici secondi, e ho detto: “Sì, sì!i Va bene, quando devo veni’?”, e ho abbandonato una vita di agi, fantastica, a Roma, dove facevo un sacco di lavori: facevo il dj, lavoravo in radio, lavoravo ancora in ufficio, all’Ente Nazionale Cellulosa e Carta, avevo un negozio di dischi, guadagnavo sette milioni al mese, all’epoca un sacco di soldi, e ho mollato tutto in due settimane. Sono venuto su a Milano e non sono più tornato indietro”.

Pierpaolo Peroni: da Claudio Cecchetto all’amore per Syria

Dopo l’esperienza a DeeJay Television, Pierpaolo Peroni lavora anche a Radio Deejay e successivamente a Radio Capital e Radio Due. Non solo, contemporaneamente lavora come produttore discografico occupandosi di artisti di grandissimo successo come gli 883. L’amicizia con Claudio Cecchetto lo spinge a creare la FRI (Free Record Independent), etichetta discografica che ha visto poco dopo l’ingresso di DJ Francesco (Francesco Facchinetti). Successivamente nel 2008 approda come critico musicale a X Factor – Il processo, mentre nel 2013 è l’ideatore e il produttore di TOP DJ, il primo format televisivo dedicato al mondo dei DJ. Due anni fa il debutto nel mondo della musica con il singolo “It takes a fool to remain sane” in cui collabora con la figlia Alice Peroni. Che dire una carriera legata inesorabilmente alla musica che gli ha permesso anche di conoscere la donna che da sedici lunghi anni è al suo fianco. Si tratta di Syria, all’anagrafe Cecilia Cipressi, interprete di grandissimo talento che parlando proprio del rapporto col marito durante un’intervista rilasciata a Grazia ha detto: “stiamo insieme da 16 anni, non siamo perfetti, ma quando guardiamo indietro ci complimentiamo a vicenda – aggiunge – È un piacere stare insieme. Quando sono lontana da lui mi sento sola. Non potrei mai pensare alla mia vita con un’altra persona. Mi ha migliorata, mi ha insegnato il rispetto per il lavoro e la curiosità. Mi ha dato il ritmo della vita, educato alla profondità. Se oggi sono in grado di scegliere da sola, è anche grazie a lui”.



