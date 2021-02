Pier Paolo Peroni, marito Syria/ “Liti e scontri ma ci completiamo..”

Pierpaolo Peroni è il marito di Syria, l’uomo con il quale ha passato ormai metà della sua vita visto che stanno insieme da quasi vent’anni e il loro amore, tra alti e bassi, va avanti a gonfie vele. Lei stessa, Cecilia Cipressi, parlando del marito e del loro rapporto in un’intervista rilasciata a Grazia ha detto: “stiamo insieme da 16 anni, non siamo perfetti, ma quando guardiamo indietro ci complimentiamo a vicenda… Quando sono lontana da lui mi sento sola. Non potrei mai pensare alla mia vita con un’altra persona. Mi ha migliorata, mi ha insegnato il rispetto per il lavoro e la curiosità. Mi ha dato il ritmo della vita, educato alla profondità. Se oggi sono in grado di scegliere da sola, è anche grazie a lui”. Lui conferma e va avanti e forse il loro segreto sta proprio nella musica, un amore che condividono da tempo e che li ha amalgamati insieme.

Pier Paolo Peroni, marito Syria, chi è e che lavoro fa?

Classe 1959, Pier Paolo Peroni ha cominciato a lavorare poco più che ventenne come dj al Piper di Roma, lavoro che gli ha permesso di conoscere e stringere amicizia con Lorenzo Cherubini che l’ha introdotto al mondo di Deejay Television. Subito dopo è arrivato il lavoro a Radio Deejay e poi a Radio Capital e Radio Due mentre ha messo insieme anche la sua carriera di produttore discografico occupandosi di artisti di grandissimo successo come gli 883. Qualche anno fa ha debuttato sul palco lasciando il dietro le quinte con il singolo “It takes a fool to remain sane” in cui collabora con la figlia Alice Peroni. Proprio la musica gli ha permesso di conoscere la moglie che continua ad essere ancora oggi il suo barlume di luce.



