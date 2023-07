Pier Ruggero Piccio, chi è e storia vera protagonista film I cacciatori del cielo su Raitre/ Primo capo…

Chi è Pier Ruggero Piccio: la storia vera del protagonista “I cacciatori del cielo”

“I cacciatori del cielo”, film in onda in prima serata su Raitre oggi, giovedì 20 luglio, racconta la nascita dell’Aviazione Militare Italiana e i suoi successi. Successi raggiunti grazie alle gesta eroiche di coloro che, dopo una partenza in sordina della propria carriera militare, si ritrovarono a scrivere pagine importanti della storia italiana. Tra i nomi più importanti ci sono sicuramente quelli di Francesco Baracca e Pier Ruggiero Piccio. Quest’ultimo, nato a Roma nel 1880 è stato il terzo asso dell’aviazione italiana e medaglia d’oro nella prima guerra mondiale.

Dopo frequentato l’accademia militare di Modena dal 29 ottobre 1898 uscendone l’8 settembre 1900 con il grado sottotenente del 43º Reggimento fanteria, Pier Ruggiero Piccio è considerato uno dei nomi più importanti del mondo militare italiano.

I successi militare di Pier Ruggiero Piccio

Medaglia d’oro nella prima guerra mondiale, gli sforzi militari di Pier Ruggiero Piccio hanno contribuito a far crescere l’Aviazione Militare Italiana portando a casa importanti riconoscimenti. Dopo l’impegno nelle Guerre Mondiali, Piccio, divenne il capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare, per essere poi nominato nel 1933 senatore del Regno d’Italia.

Per quanto riguarda la vita privata, si sposò con una giovane americana a New York nel 1920. I due si conobbero a Parigi durante la missione della delegazione italiana alle trattative di pace di cui faceva parte. Dal 17 gennaio 1938, Poccio ha vissuto prevalentemente in Francia ricoprendo divere cariche. Pur avendo vissuto quasi sempre in Francia, morì in patria, precisamente a Roma, il 30 luglio 1965.

