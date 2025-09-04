La ruota della fortuna contro Affari Tuoi, Pier Silvio Berlusconi irrompe in studio, ringrazia Gerry Scotti e attacca il gioco di Stefano De Martino

La ruota della fortuna, Pier Silvio Berlusconi commuove Gerry Scotti: “Professionalità e coraggio”

Continua ad essere accesissima la sfida negli ascolti tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna e dopo una serie di mosse e contromosse da parte sia della Rai che di Mediaset in queste ore Pier Silvio Berlusconi ha fatto irruzione negli studi de La ruota della fortuna per fare una sorpresa a Gerry Scotti, si è complimentato con tutti per gli ascolti ottimi e sopra ogni aspettativa, ha ringraziato soprattutto il conduttore per l’ottimo lavoro ed infine ha lanciato una stoccata al diretto competitor Affari Tuoi. “Sono venuto a salutarvi e ringraziare tutti i professionisti che hanno lavorato e collaborato a questo prodotto. Ve lo dico senza farmi problemi avete fatto, abbiamo fatto tutti insieme, un piccolo miracolo quindi a tutte le persone da Gerry ma tutti si merita il mio e nostro grande applauso” ha premesso Pier Silvio.

Subito dopo si è complimentato con tutta la squadra sia Mediaset che Endemol ed in particolare Pier Silvio Berlusconi si è commosso ringraziando Gerry Scotti, anche lui con gli occhi visibilmente lucidi: “Io ho brividi, rischio la lacrima ma vorrei ringraziare questo signore qua perché si è convinto ed ha avuto il coraggio, la professionalità e la forza per affrontare questa sfida che diciamolo chiaro era ed è una grandissima sfida. Gli abbiamo chiesto di fare l’impossibile, l’infattibile ed oggi portiamo a casa dei risultati molto al di sopra delle nostre aspettative anche se la sfida è lunga.” Plauso e ringraziamenti anche per Samira Lui che ‘è stata una scoperta’.

Affari Tuoi di Stefano De Martino nel mirino di Pier Silvio Berlusconi: “La ruota della fortuna sfida un gioco non educativo”

Infine, Pier Silvio Berlusconi ha concluso il suo discorso con una stoccata ad Affari Tuoi di Stefano De Martino: “Ultima cosa, noi siamo orgogliosi di questo prodotto, dobbiamo esserlo non solo perché è un bel prodotto televisivo che fa degli ottimi ascolti ma anche perché di là, i nostri concorrenti vanno in onda con un gioco che non è un gioco in cui si vincono tanti soldi solo legati alla fortuna senza nessun merito e nessuna reale prova da superare. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l’amore per la lingua italiana ed un gioco che oltre ad essere divertente è anche istruttivo quindi ragazzi: orgogliosi” E scendendo nel dettaglio degli ascolti, infatti, La ruota della fortuna con 4.109.000 spettatori pari al 23% di share anche nella puntata di ieri ha battuto Affari Tuoi di Stefano De Martino poco distante con 3.993.000 spettatori (22.4%)

