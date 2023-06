Pier Silvio Berlusconi ai dipendenti Mediaset: “Papà vi amava tutti”/ Video: “Lui rimarrà per sempre”

Pier Silvio Berlusconi scrive ai dipendenti Mediaset dopo la morte di Silvio, suo padre e presidente del gruppo Fininvest. Una lunga lettera, come avrebbe fatto proprio il papà, nella quale parla direttamente con le centinaia di persone che lavorano in Fininvest. Il messaggio inizia così: “Cara Mediaset, carissimi tutti, sento il bisogno di scrivervi perché so quanto era importante per mio padre farvi sapere l’amore e il grande orgoglio che ha sempre provato per la nostra azienda e per tutti noi”.

Silvio Berlusconi, l'ultima foto al Maximilian di Segrate/ “Era provato ma scherzava ancora”

Il figlio di Silvio Berlusconi, nella lettera, rivela: “Non ci sono parole per descrivere la mia emozione ogni volta che mi diceva ‘Sono orgoglioso di te e di quello che fai’. E io ho sempre saputo benissimo che si rivolgeva a tutti noi: io da solo non avrei potuto fare nulla. Nulla. È stato un uomo che ha dato tanto, tantissimo. Che ha creato tantissimo. E ha sempre considerato la nostra azienda come una sua amatissima creatura. Il mio papà, il nostro fondatore, vi ha sempre amato tutti, uno per uno. E adesso il nostro dovere è seguire la sua impronta indelebile, lavorare, lavorare, lavorare. Con entusiasmo e rispetto”.

Testamento Berlusconi: a Marta Fascina ville e 100 milioni?/ In ballo anche ruolo in Forza Italia

I dipendenti attendono Pier Silvio Berlusconi

Nella lettera di Pier Silvio Berlusconi scritta ai dipendenti Mediaset, si legge ancora: “Tutte le persone che gli hanno voluto bene si sono sentite toccate in qualche modo dalla sua generosità e grandezza. Da domani, però, noi facciamo un click e torniamo a essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita”. L’amministratore delegato di Mfe-Mediaset prosegue: “Oggi dobbiamo guardare avanti e impegnarci ancora di più, sempre di più. Dobbiamo costruire un Gruppo ancora più forte e ancora più vivo. Lo dobbiamo fare per Mediaset. Lo dobbiamo fare per tutti noi. Ma soprattutto lo vogliamo fare per lui. Vi abbraccio forte. Siete nel mio cuore. E sarete per sempre nel suo cuore”.

Maria De Filippi, un video al funerale di Silvio Berlusconi diventa virale/ Web scatenato per un'inquadratura

Pier Silvio Berlusconi, sono stati i dipendenti Mediaset. Tra questi era presente anche Gerry Scotti. Qui, il figlio dell’ex presidente ha salutato le tante persone con un toccante discorso: “Da domani torniamo ad essere quello che siamo sempre stati. Lui rimarrà sempre, sempre, sempre, nei nostri cuori. Continueremo a fare il nostro lavoro. Noi siamo e saremo sempre una prova di libertà”. Dopo il funerale del padre , ad attendere nello Studio 20 di Cologno Monzesesono stati i dipendenti Mediaset. Tra questi era presente anche Gerry Scotti. Qui, il figlio dell’ex presidente ha salutato le tante persone con un toccante discorso: “Da domani torniamo ad essere quello che siamo sempre stati. Lui rimarrà sempre, sempre, sempre, nei nostri cuori. Continueremo a fare il nostro lavoro. Noi siamo e saremo sempre una prova di libertà”.

Discorso di Pier Silvio Berlusconi ai dipendenti #Mediaset nello studio 20 di Cologno Monzese. #14giugno pic.twitter.com/ERSuU31X6F — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) June 14, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA