Pier Silvio Berlusconi, auguri a Maria De Filippi/ “Ti voglio bene”. E si emoziona…

Maria De Filippi compie 60 anni oggi e il mondo della televisione si è stretto a lei per farle gli auguri di buon compleanno. Da Mara Venier a Domenica In fino a Silvia Toffanin a Verissimo. Quest’ultima ha detto che è «una persona che stimo tantissimo, a cui voglio tanto bene», poi ha trasmesso un video in cui ripercorre le tappe della sua carriera e alcune più celebri della sua vita privata. «Buon compleanno Maria! Ma le sorprese non sono finite, ci sono gli auguri speciali di una persona che per il suo ruolo rappresenta il cuore di Mediaset». Sono gli auguri di Pier Silvio Berlusconi, compagno peraltro di Silvia Toffanin, ma soprattutto vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Mediaset.

Per l’occasione ha girato un video per la sua conduttrice di punta trasmesso dal programma della sua compagna. «Cara Maria, oggi per te è un giorno importante. Raggiungi un traguardo bellissimo per la vita, ma tu lo raggiungi con la soddisfazione di tantissimi successi che hai creato», ha esordito. Ma la giornata odierna non è importante solo per lei…

Pier Silvio Berlusconi emozionato per Maria De Filippi

«Lo è anche per Mediaset e per la televisione italiana, perché i tuoi successi contano non solo per quanto sono stati grandi, ma per come li hai raggiunti», ha detto Pier Silvio Berlusconi. Le ha riconosciuto il merito di «aver creato un modo nuovo di fare televisione, con quel tuo modo diretto e asciutto sei arrivata al cuore dei telespettatori e degli italiani, sei riuscita a toccare direttamente il loro cuore». Pier Silvio Berlusconi ha ringraziato Maria De Filippi per il lavoro che ha fatto a Mediaset e per il lavoro che continuerà a fare con loro. «Anche personalmente mi emoziona farti gli auguri di buon compleanno. Io e te ci capiamo, sai che abbiamo una sorta di sintonia emotiva che è davvero speciale».

Il figlio di Silvio Berlusconi ha citato i momenti del lockdown: «Quando ci siamo trovati a parlare delle nostre paure e dei nostri sentimenti. Più volte ci siamo detti “Chiamami a qualunque ora”». Questo per lui conferma il «rapporto di rispetto e stima professionale, di affetto e fortissimo legame umano» è qualcosa che «tengo nel mio cuore». Pier Silvio Berlusconi ha definito Maria De Filippi una «personale speciale». Non ha neppure nascosto l’emozione, facendosi quasi tradire dalle lacrime: «So di poter contare sempre su di te e tu potrai sempre contare su di me. Ti voglio tanto bene».

